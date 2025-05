Panorama City encabeza el cartel de las Festas de Verán de Silleda

La comisión de la Festa do Verán de Silleda última los detalles finales para su edición de este año, que irá desde el 10 hasta el 13 del mes de julio. Serán cuatro días de celebración, con actividades pensadas para diferentes edades y en las que la música y la comida volverán a ser protagonistas.

Desde la comisión, que cumple su tercer año consecutivo al frente de estas fiestas, anunciaron que en las próximas semanas se presentará el cartel completo de actividades. Sin embargo, ya han dejado caer algunas de estas propuestas. Por ejemplo, ya está cerrada la presencia de una de las orquestas más conocidas y que más espectadores mueven de Galicia, Panorama City. El espectáculo podrá verse el primer día de las fiestas, el jueves día 10. Al día siguiente el protagonismo en la verbena nocturna será para la orquesta Marbella. Ya el sábado aguarda otro plato fuerte, con el regreso de unos viejos conocidos en las Festas do Verán de Silleda, la orquesta madrileña La Misión. Para el domingo, se trabaja para contar con una actuación final.

La música no termina ahí, desde la comisión anunciaron que habrá conciertos de grupos locales, además de la Banda de Música de Silleda, que contará para la ocasión con una banda invitada que llega desde Valencia. A lo largo de las cuatro jornadas de fiesta habrá también charangas animando las calles. Entre las actividades no faltará por supuesto una nueva edición de la Festa do Lacón, que este año ha quedado fijada para el viernes día 11. Esta fiesta cumple 25 años.

La comisión de fiestas anunció además que en los próximos días pondrán en marcha el tradicional petitorio popular. Aguardan que sea más sencillo que en ediciones anteriores, al ser ya conocidos por los vecinos.