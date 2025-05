Natalia de OT, orquesta Marbella y Gin Toni’s, en el Galo de Curral

Natalia de OT, la orquesta Marbella y el grupo Gin Toni’s son algunas de las atracciones del cartel de la XXXI Festa Gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces, que este año se celebrará los días 24 y 25 de mayo.

Esta fiesta de interés turístico gallego comenzará el sábado 24 con el Festival de Bandas de Música de Galicia, previsto para las 18:00 horas en la Plaza Juan Carlos I. Contará con la presencia de la Unión Musical de Ponteledesma, la Banda de Música Cultural Teo y la Artística de Merza, acompañada por la Coral de San Salvador de Camanzo. A medianoche tendrá lugar el concierto de Gin Toni’s, que hace versiones de clásicos de la música española de grupos como Seguridad Social, Revólver, La Guardia, El Último de la Fila o Fito y Fitipaldis.

La celebración continuará el domingo 25 con su jornada grande, que estará presentada por la periodista cruceña Mercedes Seijo. Comenzará a las 11:00 horas con pasacalles a cargo de los grupos folclóricos O Arco de Merza y A Brincadeira de Carbia. Media hora más tarde comenzará una exhibición de coches antiguos a cargo de la Escudería Clásicos O Toxo junto a la plaza consistorial. El ambiente festivo continuará a las 12:10 horas con la actuación del grupo local de música tradicional Xuntounos Ela, que llenará con sus sonidos toda la villa.

Pregón de Carlos Blanco

Uno de los momentos álgidos de la jornada será el pregón, a las 12:45 horas, a cargo del actor Carlos Blanco (Vilagarcía de Arousa, 1959), un profesional de la escena con más de treinta años de experiencia. El pregonero contagiará de su humor retranqueiro a todo el público. Carlos Blanco, que nos últimos cinco años no ha dejado de rodar, afirma que es un «adicto» a la escena. «Es lo que sé hacer y me encanta. No hay como una carcajada del público. Es adrenalina para mí», asegura.

A las 13:10 horas vecinos y visitantes podrán disfrutar con el concierto de Natalia, que saltó a la fama con tan sólo 18 años en la primera edición del famoso talent show musical Operación Triunfo. Así hizo realidad su sueño de la niñez, convertirse en una cantante que tiene ya cinco álbumes de estudio, otro recopilatorio y 28 singles, entre ellos temas tan conocidos como Vas a volverme loca o Besa mi piel, con los que ha ganado dos discos de oro y uno de platino y vendido más de medio millón de copias, además de diferentes reconocimientos que distinguen sus más de 23 años de carrera. Natalia está inmersa actualmente en la promoción y gira de su sencillo Nadie más, que presentará en la Festa do Galo.

Como auténtica fiesta gastronómica, contará con una degustación del ave protagonista de la cita, a partir de las 12:00 horas, en la plaza del ayuntamiento. Antonio Muñeiro, cocinero y vecino de Vila de Cruces, preparará más de 300 raciones de gallo de corral con patatas y alubias a un precio simbólico de tres euros.

La fiesta contará con un broche musical. La jornada dominical se cerrará con una verbena protagonizada por la orquesta Marbella desde las 18:30 horas.