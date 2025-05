Nala, una pincher con alma de collie

Las instalaciones de la Feira Internacional de Galicia (FIG), en Silleda, acogieron el pasado fin de semana el Open Nudesa, una competición que contó con la participación de unos 200 binomios de ocho países. Después de cuatro intensos días, la competición coronó a los mejores, con podios reservados para los más listos de la clase como los collies o los setlands. En esta ocasión sin embargo llamó la atención una pequeña perra que logró colarse en los mejores. Su nombre es Nala, una mini pincher que llegaba procedente del vecino Concello da Estrada.

Su dueña y adiestradora es Ana Masaguer, quien ayer reconocía que habían tenido algo de fortuna en su camino hacia la tercera posición del Open Nudesa. «Es algo que no me esperaba. Ni siquiera contaba con clasificarme para la final entre los treinta mejores. Además, con lluvia. Mi perra es muy fina y no le gusta mojarse», nos cuenta la estradense, quien remarca la diferencia de razas en este deporte. «Esta competición la ganaron dos setlands. Esta raza, como los collies, trabajan muy bien. Lo llevan dentro. Una pincher como Nala, no. Son perros que se despistan mucho cuando hay que trabajar aunque ella tiene un carácter muy bueno». Nala tiene además el condicionante de su tamaño, mucho menor que el de sus rivales.

La pequeña pincher, sin embargo, dejó claro desde el principio que iba a dar guerra. En la jornada del jueves quedó tercera, un resultado que le sirvió para meterse en el campeonato del sábado, donde estaban los treinta mejores. A la hora de la verdad, Nala y Masaguer no fallaron en su recorrido, mientras que varios de sus rivales se quedaban fuera. Eso le abrió el camino hacia el podio.

Masaguer y Nala tendrán poco tiempo para descansar. El próximo sábado y domingo les toca jugar en casa. Será en la séptima y octava jornada de la Liga Autonómica de Agility, una competición que tendrá lugar en el campo de O Pardiñeiro de Berres.