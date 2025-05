«É moi especial para min vir á Estrada como docente»

Marcos Pequeño volta a súa casa como docente no programa Camiños do Coñecemento e da Experiencia, impulsado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Este mozo estradense é investigador na Facultade de Ciencias da Educación e docente do IV Ciclo do Programa Universitario de Maiores da USC. Por ser fora pouco, tamén é contratado predoutoral de Formación de Profesorado Universitario do Ministerio (un dos 47 concedidos en toda España para Educación), e antes diso, foi galardoado con dous premios de excelencia académica durante a carreira, e recibiu o premio extraordinario de fin de grao da USC e da Xunta de Galicia.

-É a súa primeira vez participando no programa Camiños do Coñecemento, e faino na súa casa, cómo se sinte ao respecto?

-Si, esta é a miña primeira participación como docente, e ademais na Estrada, polo que é algo moi especial para min. Estou moi feliz e orgulloso, porque é unha oportunidade de devolverlle ao pobo todo o que me leva dado nestes 25 anos.

-Como xurdiu a oportunidade de formar parte do programa?

-Pois todo comezou grazas á directora do IV Ciclo, Esther Olveira, que tamén é membro do mesmo grupo de investigación no que estou integrado actualmente. Somos compañeiros de traballo, e a través desa relación xurdiu a proposta. Cando ela pensou en min para participar no programa, tivo moi presente que eu son de A Estrada, que sempre falo do meu pobo na universidade, e que me fai especial ilusión calquera iniciativa que me permita volver.

-Cales son as súas liñas de investigación actuais?

-Actualmente son contratado predoutoral a través do programa do Ministerio de Formación de Profesorado Universitario. Estou desenvolvendo a miña tese sobre educación afectiva e emocional no marco da Educación para o Desenvolvemento Sostible. Traballo en como integrar o mundo emocional na educación desde unha perspectiva transformadora e crítica.

-E xa tiña experiencia previa como profesor?

-Si, tamén imparto docencia no IV Ciclo da USC en Ribeira. Alí dou clase nunha materia chamada Encontros co cine, centrada en debates, reflexións e aprendizaxes arredor de temáticas sociais e culturais de actualidade a través da gran pantalla. É unha experiencia moi enriquecedora.

-Como é traballar cun perfil de alumnado maior de 50 anos?

-É un reto, porque son persoas moi participativas, que realmente teñen interese por aprender. Preguntan, debaten, cuestionan, reflexionan... Son moi activas no seu proceso de aprendizaxe, e para min, iso é marabilloso. Valoran moito o coñecemento e fan un uso moi consciente e vital del, polo que estou encantado.

-Como cree que lles vai resultar o curso que vas impartir na Casa das Letras de A Estrada?

-Eu creo e agardo que lles resulte moi estimulante. Vai centrarse nas emocións e no cine, así que van ter ocasión de ver fragmentos de películas e debater sobre o que senten, sobre como as emocións se representan no audiovisual e como inflúen na nosa vida cotiá. O curso chámase Emocións e cine: mirando máis aló da pantalla. Na primeira sesión traballaremos co filme As Bestas, a través dalgúns fragmentos puntuales da película, onde estudiaremos esa capacidade de vender empatía a través da música e a actuación, e despois o que iso orixina, que é esa sensación de angustia ou medo. Xogaremos tanto coas emocións que poden ter as persoas que salen na escena como as receptoras.

-Cal será a metodoloxía que seguirá durante o curso?

-Será moi participativa. Teremos parte teórica, na que falaremos do que son as emocións, como funcionan e como se estudan; e unha parte práctica, que será na que vexamos esas escenas de películas e analizaremos como se representa o medo, a tristura, a alegría, a esperanza... Traballaremos moito desde a experiencia persoal e desde a reflexión compartida.

-Como ve o seu futuro profesional a longo prazo?

-Pois é incerto, como o de moitas persoas que estamos na universidade en fase de formación e investigación. Pero a miña idea é poder seguir neste camiño, combinando docencia e investigación.

-Cree que a educación emocional debería ter un papel máis importante no sistema educativo?

-Para min, como opinión persoal, toda educación debería ser emocional, porque as emocións son a base que move as persoas. Todo se pode ensinar desde unha perspectiva emocional, reforzando os erros, favorecendo as habilidades comunicativas ou axudando a xestionar a frustración de non saber resolver un problema. Podería crearse unha materia específica de educación emocional, pero penso que o sentido real da educación é que toda ela sexa emocional. Para que a aprendizaxe sexa efectiva, é necesario combinar tanto coñecementos como emocións.