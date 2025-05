La histórica Cafetería Nicol’s de A Estrada reabrirá convertida en un local de kebab

La histórica Cafetería Nicol’s reabrirá sus puertas en las próximas semanas, aunque no lo hará de la manera que todos habrían imaginado. El establecimiento abierto a mediados de la década de los 70 por la familia Abelleiro pasará a convertirse en un bar-restaurante especializado en comida kebab. Será un cambio total para un local que durante décadas fue una referencia entre las cafeterías de A Estrada.

Los protagonistas de este cambio radical son unos viejos conocidos, los responsables del Ankara Doner Kebab, un establecimiento que desde hace más de 15 años está ubicado en la Porta do Sol de A Estrada. Según nos explica su gerente, Malik, esta apuesta parte de la idea de contar con un local de mayores dimensiones del que tienen ahora mismo. Este tamaño reducido les impide dar cabida a todos sus clientes en los días de lluvia, aquellos en los que no pueden desplegar su ya característica terraza en su esquina de la plaza peatonal. Sin embargo, Malik nos anuncia que su intención no es cerrar su actual local, sino tener abiertos ambos.

El gerente del Ankara Doner Kebab explica que la Cafetería Nicol’s contaba con todos los requisitos que buscaban cuando se pusieron a buscar un nuevo local. Además de tener un amplio espacio, este bajo ubicado en la calle Don Nicolás está ya acondicionado y se encuentra en una zona muy céntrica del casco urbano. Malik apunta además que, con la peatonalización de la Plaza da Farola, esta calle también quedará cerrada al tráfico, por lo que pondrán contar también con una amplia terraza. Cabe recordar además que los últimos propietarios de la Nicol’s incluso contaron con permiso para llevar su terraza hasta la plaza de A Farola, lo que supone un aliciente más cuando esta sea peatonal.

Partidos de fútbol

El responsable del Ankara nos explica que su intención es dar un paso más con su negocio. Apunta a que muchos de los jóvenes que acuden a su local actual le aconsejan poner los partidos de fútbol. Malik considera que el local de la Nicol’s es el ideal para este tipo de oferta, atrayendo también a jóvenes que quieran ver los partidos, mientras comen y beben, algo que no pueden hacer en su local actual por su tamaño.

Desde Ankara apuntan a su intención de reabrir la Nicol’s antes de las Festas de San Paio, para aprovechar así una época importante a nivel de negocio. Este será un nuevo episodio de un local que fue fruto del espíritu emprendedor de Ramiro Abelleiro y que ya ha pasado por diferentes manos.

El Ankara Doner Kebab / Bernabé