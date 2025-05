La CIG demandará al Concello de Lalín si no modifica el pliego de contratación del SAF

La contratación por parte del Concello de Lalín del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) se demorará, sobre todo, si la representación sindical cumple su amenaza de judicializar el proceso. El grupo de gobierno aprobó en pleno a finales del mes pasado el inicio del procedimiento para adjudicar uno de los contratos más relevantes, tanto por su cuantía económica, como por a quién va dirigida esta prestación obligatoria por ley para un concello como el dezano. La Confederación Intersindical Galega (CIG) avisa: o hay negociación o acudirán ante la justicia para denunciar que el pliego vulnera derechos esenciales de los trabajadores.

El responsable comarcal de la central sindical, Antón Álvarez Merayo, compareció ayer con dos representantes de las empleadas del servicio y atacó duramente al gobierno, sobre todo al portavoz municipal del PP, Avelino Souto, por haber retorcido en el pleno con sus alegatos las advertencias lanzadas por el BNG. En primer lugar recordó que dos inspecciones habían dado la razón a la plantilla en sus denuncias sobre sus condiciones laborales, cuestiones con rango de convenio, habían quedado de ser negociadas para la redacción de los pliegos del nuevo contrato, pero que quedaron en el aire. Patricia Rodríguez indicó que tras las buenas impresiones de los encuentros con la concejala delegada Carmen Canda, finalmente fue cancelada una reunión en la que se preveía iban a incluirse las peticiones de las trabajadoras.

¿Cuáles son las cuestiones que el sindicato no pasará por alto? Merayo considera que el gobierno municipal solo tiene en mente favorecer económicamente a la empresa y aislar a las trabajadoras en sus derechos. Jornadas laborales más extensas que las establecidas en la normativa aplicable [la jornada estipulada, de 8.30 a 21.30 horas no contemplaría las doce horas de descanso obligatorias], también se extenderían las jornadas de los fines de semana o el pago por kilometraje se situaría por debajo de, por ejemplo, lo que percibe cualquier otro empleado municipal. Así, en el pliego se fija en 0,2365 euros el kilómetro, cuando el Concello paga a los demás a 0,26 y las empleadas del servicio no alcanzarían esta cuantía hasta el año 2030. Otra cuestión que para las representantes de un plantel integrado por 64 trabajadoras es que en las condiciones de la jornada laboral sí se establece que puedan realizar tareas ajenas a su categoría profesional como limpiezas de cortinas, paredes, alfombras o lámparas en los domicilios. Subrayan que Avelino Souto, cuando negó en pleno que el las asistentes domiciliarias pudiesen ser obligadas por la concesionaria a hacer estos trabajos, obvió «la coletilla» en la que se indicaba «salvo en circunstancias excepcionales», por eso la CIG plantea que, como esta misma empresa hace en otras comunidades autónomas, gestione estas tareas con personal de limpieza. «O cumplen o iremos a por ellos, tampoco tenemos problemas en avisar a Trabajo que haga una inspección», zanjó Merayo.

Negociaciones favorables en otros ayuntamientos

Merayo comparó la actitud autócrata del gobierno de José Crespo con la de otros de las comarcas, algunos también regidos por el Partido Popular, donde la negociación culminó con una mejora en el servicio y sobre todo, con atención a demandas razonables del plantel que presta el servicio más importante en el ámbito social de cada territorio. Que se escatime un céntimo de euro en el kilometraje es para la CIG sintomático de lo poco que preocupan las trabajadoras al gobierno y aseguró que en Vila de Cruces o Silleda [en este caso con el servicio de gestión directa] las empleadas perciben 0,26 euros por kilómetro recorrido. A Estrada, dijo Merayo, es otro ejemplo que se sitúa a distancia de Lalín en la capacidad y sensibilidad negociadora. Tras reiterar que el pliego, como quedó redactado, es «ilegal» por las cuestiones antes descritas, las trabajadoras denuncian que la empresa les penaliza con más de 60 euros el día que deben acudir al médico pues esta eventualidad no está prevista en las condiciones. Finalmente, atribuye las bajas prolongadas que se puedan dar en Lalín a las duras condiciones laborales que tiene este servicio debido a los sobreesfuerzos que realiza el personal en sus jornadas diarias. La judicialización del proceso podría el nuevo contrato y la precariedad que padecen las trabajadoras.