De Borgoña a Caldas para emprender

Non hai como saír ao mundo para aprender a valorar o que se deixa atrás. Fabio Touceda (31) e Montserrat Cusidó (26) son boa mostra diso. Despois de algo máis dun ano traballando no Relais & Châteaux Abbaye de la Bussière, en Francia, decidiron volver a Galicia para poñer en marcha o seu proxecto máis persoal: o restaurante Convide, en Caldas de Reis.

Curiosamente, aínda que residían na mesma vila –A Estrada– e compartían círculo social, Fabio e Montse non se coñecían persoalmente. O destino quixo que coincidisen no restaurante Material, en Malpica, onde comezaron a traballar xuntos. Foi alí, entre servizos e pratos, onde, segundo conta Cusidó, «percatámonos da boa sintonía que tiñamos para traballar: el nos fogóns e eu en sala, formabamos un bo equipo». A química profesional foi inmediata, e pouco a pouco a idea de crear algo xuntos empezou a coller forma. Aínda así, antes de lanzarse á piscina, decidiron sumar experiencia no estranxeiro.

Así foi como fixeron as maletas e puxeron rumbo a Borgoña, onde traballaron codo a codo no prestixioso restaurante Michelin Le 1131. A etapa francesa serviu para consolidar a súa complicidade profesional e reforzar o seu proxecto de futuro. Malia a boa acollida que tiveron, ao cabo de pouco máis dun ano sentíronse chamados de volta á súa terra, con gañas de dar vida a ese soño que medraba entre os dous.

Xa en Galicia, o camiño non resultou tan sinxelo como imaxinaran. A busca dun local axeitado na Estrada convertíase nunha tarefa case imposible: espazos escasos, altos custes e moitas reformas pendentes. Foi entón cando a fortuna lles sorriu: o antigo restaurante Convido, en Caldas de Reis, apareceu como unha oportunidade única. «Ao volver pensabamos en adiar a apertura do restaurante, pero cando apareceu este local, que cumpría con todo o que queriamos, foi como unha sinal. Serviunos para coller o impulso que precisabamos e dar o paso», lembra Cusidó. Esa casualidade, máis que inesperada, pareceulles unha chamada ao atrevemento.

Sobre por que escolleron Caldas de Reis para dar forma ao seu soño, Fabio e Montse explícano sen dúbidas: «Miramos opcións de aluguer na Estrada, pero os locais dispoñibles necesitaban moitas reformas e tiñan alugueiros moi elevados. Démosnos conta de que sería complicado botar a andar alí». Caldas, en cambio, ofrecíalles a oportunidade de empezar en mellores condicións, nunha vila chea de vida e cun público receptivo á súa proposta.

As primeiras dificultades non lograron desinflar a súa ilusión. Agora, traballan sen descanso para dar os últimos retoques ao que será o seu primeiro local propio, loitando contra o reloxo cun obxectivo claro: abrir as portas durante a primeira metade de xuño. Cada detalle conta, e cada decisión forma parte dun camiño que soñaron e planificaron durante anos.

En Convide, o viño terá un protagonismo especial. O nome do restaurante xorde dun xogo de palabras entre «convidar» e «con vide», reflectindo a importancia que este produto terá no proxecto. Desde o primeiro momento, Fabio e Montse tiveron claro que querían apostar polas pequenas adegas, aquelas que, coma eles, están comezando a facer camiño. «Queremos dar visibilidade a proxectos pequenos, afastados das grandes fábricas», explica Montse, que será a responsable da sala. A carta, liderada por Touceda, apostará por poucos pratos, coidados ao detalle. «Buscamos un formato máis de barra, de tapear e compartir. Preferimos ter pouco, pero moi ben feito», apunta. Ademais, a oferta irá variando segundo a tempada, aproveitando a riqueza dos produtos galegos.

A filosofía de Convide é clara: un espazo de encontro onde o tempo se deteña, onde compartir pratos e conversas teña tanto valor como a comida en si. A estética do local reforzará esta idea, cun ambiente íntimo e acolledor, pensado para relaxarse e desfrutar.

Dar este paso non foi fácil. Emprender implica asumir riscos, tomar decisións difíciles e vivir momentos de incerteza. Pero para Touceda e Cusidó, había algo máis forte que o medo: o desexo de crear algo propio. «Valoramos a liberdade de facer as cousas ao noso xeito, con cariño e sentido. Crear algo noso permítenos decidir que tipo de lugar queremos ofrecer, como tratar á xente, que produtos dar e, sobre todo, con que valores traballar», explican. Son conscientes de que a seguridade dun emprego fixo non é a mesma, pero cren que este camiño lles permite ser máis fieis ao que queren facer co seu tempo. «Emprender ten riscos, claro, pero tamén ofrece a liberdade de crear algo que fala de nós. E aínda que ás veces chama a estabilidade dun traballo por conta allea, tamén nos gusta pensar que, se hai caos, polo menos é o noso caos», conclúen entre risas.

Agora, coa apertura de Convide á volta da esquina, Fabio e Montse abren unha nova etapa nas súas vidas. Un proxecto que combina paixón, traballo e identidade, e que promete converterse nun novo punto de referencia en Caldas de Reis para quen busca algo máis que sentarse a comer: unha experiencia auténtica e con alma.