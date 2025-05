O Corpiño viaxa ata o Santuario do Rocío, en Huelva

O santuario do Corpiño e a parroquia de Montouto organizaron unha excursión ao Rocío, en Huelva. Tamén participou a agrupación de música tradicional de Silleda, Os Sin Son Gaiteiros, que se encargaron de amenizar a misa do sábado no propio santuario. Partiron o mércores desde Silleda e regresaron onte pola noite. Durante a viaxe visitaron lugares como Cáceres, Badaxoz, Huelva, Mérida ou Portugal, entre eles as Minas de Riotinto. Os participantes desfrutaron tamén de actividades culturais e espirituais ao longo do percorrido.