María da Vrea, Mestra da Memoria con 92 anos

María Fraíz Canaval, coñecida como María da Vrea e veciña de Folgoso, en Cerdedo, acaba de ser recoñecida cun dos galardóns máis importantes no ámbito da tradición oral galega: o Premio Mestra da Memoria 2025, que concede a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). Calros Solla, membro de esta asociación, foi o encargado de recompilar os saberes que esta cederdinesa gardaba na súa memoria, e xuntos foron quen de publicar unha obra que distingue a súa labor como gardiá e transmisora dunha cultura ancestral que sobreviviu grazas á oralidade.

A propia candidatura de María foi presentada polo escritor, etnógrafo e membro da Sección de Literatura de Tradición Oral da AELG, Calros Solla, quen durante máis de cinco anos levou a cabo un traballo sistemático de recolla dos saberes que ela atesoura na súa memoria. En canto comezou a traballar con él, anotaba todo nunha libreta, para nos esquecer ningún. Esa colaboración deu lugar ao libro Saberes de María da Vrea, publicado en marzso e convertido nun referente da tradición oral galega.

«Na primavera de 2019 comecei as sesións de recolla con María, e axiña comprobei que estaba diante dunha figura extraordinaria, cunha memoria prodixiosa e unha capacidade narrativa fóra do común», relata Solla. María da Vrea, que non puido asistir á escola, formouse ao pé da lareira, escoitando á súa nai, Xosefa Canabal, e á súa avoa, chamada por ela «Mamá Filomena». Con esa base, e grazas ao seu paso por obradoiros de memoria no Centro Sociocultural de Cerdedo, cultivou e perfeccionou as súas dotes como narradora oral.

«A asistencia aos obradoiros facilitou moitísimo a nosa tarefa. María xa estaba afeita a falar, a compartir historias, cantigas, refráns, adiviñas… Cada sesión era un festín de cultura popular», explica o autor con ledicia rememorando as sesións. «Ela sabía perfectamente, no momento en que lle expliquei cales eran os obxectivos do traballo, o que tiña eu facer. E axiña se dotou dun caderno e xa reorientou a súa existencia a deixar por escrito boa parte do que conserva na memoria», afirma.

O resultado de todo isto foi finalmente unha recolla impresionante de máis de mil rexistros entre coplas, romances, adiviñas, cantigas, refráns, oracións, trabalinguas, saberes, «contos feos» e outras expresións do patrimonio oral galego. Un corpus inmenso comprendido en 92 anos de vida que, segundo Solla, converte a María da Vrea nunha figura «singularísima, excepcional e única», e a obra, nunha mestura de compendio, biografía e homenaxe a súa figura.

Atopala foi unha gran casualidade, porque como di Solla, «moitas veces, hai xente que sabe, pero non o sabe contar. Tamén hai xente que sabe, pero non o quere contar, e despois hai xente que sabe, que o sabe contar e que, ademais, ten o desexo de contalo, de transmitir. Eses son os que, ao final, todos eles deberían de ser recoñecidos co galardón de Mestres da Memoria», asegura.

O 2025 foi escollido pola AELG como o Ano das Cantareiras, polo que para Solla, este recoñecemento chega no momento axeitado para recoñecer a María Fraíz: «Ela encaixa á perfección neste ano de homenaxe ás mulleres que conservaron e transmitiron a nosa tradición oral. É un símbolo vivo desa memoria que se nos escapa».

O galardón de Mestra da Memoria créase precisamente para recoñecer a estas persoas que, desde a súa experiencia vital e sen mediación académica, preservaron e compartiron os saberes populares dunha comunidade ao longo de toda unha vida. Esta veciña de Folgoso é o exemplo paradigmático perfecto: unha muller do mundo rural galego, sen estudos formais, que acumula unha sabedoría inxente e que agora vese recoñecida publicamente.

«Falei con ela e parabenizámonos pola boa nova, tan extraordinaria como xusta. O vindeiro sábado, grazas a Asociación Can de San Roque, iremos a Soutelo de Montes a presentar o libriño, e se non hai novidade, alí estarei sentado a carón dela», concluíu Solla.

Nuns tempos marcados pola tecnoloxía e pola comunicación dixital, a figura de María da Vrea emerxe como un faro de resistencia cultural. O seu legado demostra que a oralidade, lonxe de ser un vestixio do pasado, segue sendo un recurso vital para entender quen somos, e como falabamos.