Bos Aires tamén festexa a Festa do Salmón estradense

O Centro Cultural do Partido da Estrada en Bos Aires celebra a súa primeira Festa do Salmón en terras suramericanas, en consonancia ca festividade que se celebra no concello estradense nas próximas semanas. Desde a capital arxentina, convocan aos participantes o 25 de maio a gozar dun menú con salmón como prato principal, acompañado dunhas actuacións artísticas con aire galego, cos grupos Airiños de Nostra Terra e o grupo de ballet Meigas e bruxos. Tamén festexarán o Mes das Letras Galegas o día 9, coa celebración dun encontro literario onde lerán obras en galego, nun espazo centrado especialmente en dar a coñecer aos asistentes a literatura galega, e animalos a participar en debates e análises sobre a cultura dos seus antepasados e familiares con raíces na nosa terra, con participación e entrada ao evento totalmente gratuíta.