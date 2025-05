«Recopilar la historia del Estradense fue como hacer un puzzle de mil piezas»

-¿Cómo surgió la idea de hacer este documental sobre la historia del Estradense?

-Todo parte de los actos organizados por el centenario del club. Es una temporada especial para el Estradense y quisimos darle un plus, algo diferente. Lo comenté con Carlos Gómez «Cepas» y decidimos llevar a cabo este documental. La idea es que sea algo que quede de recuerdo para todos los aficionados.

-¿Por dónde comenzaron este trabajo?

-Llevo recopilando información, fotos y demás desde febrero del año pasado. Estuve hablando con Ricardo Terceiro, que es una persona muy importante dentro del club. Él ha recopilado toda la historia del Estradense en estos cien años y va a publicar un libro con toda esa documentación. Me ayudó mucho, especialmente con los 30 o 40 primeros años de la historia. Los protagonistas de esa época ya no están vivos para poder hablarnos en primera persona. Ricardo es el que aparece en el documental para hablarnos de la época que va entre la década de los 20 a los 50.

-A partir de ahí ya comienza a tener testimonios...

-Sí, hablé y entrevisté a mucha gente. Creo que al final hice una treinta entrevistas para este documental. Nos encontramos sin embargo con un problema. Queríamos un documental de unos 45 minutos y eso nos obligó a recortar. Al final, de esas treinta personas, solo van a salir en el corte final unas quince. Sin embargo, todas esas entrevistas individuales que se hicieron se van a subir al canal de Youtube del Estradense. Fue una selección obligada y tengo que pedir perdón a todas esas personas por ello. Con todas las grabaciones que tenía nos habríamos ido a la hora y media de documental pero lo que buscas es estos casos es hacer algo ameno, que no se haga muy pesado. Creo que esos 40-45 minutos están bastante bien de minutaje.

-Las entrevistas son importantes dentro de este documental pero también tiene muchas más cosas...

-Sí, por supuesto. Contamos por ejemplo con un chico, Álvaro Veiga, de Radio Líder de Santiago que es la voz en off del documental. Él va narrando todas las situaciones y momentos. También hay imágenes inéditas que fuimos recopilando. También vídeos antiguos. En uno hasta sale Víctor Lomba jugando, así que debe tener unos 200 años (risas). Tengo que agradecer también la colaboración del exjugador y expresidente del Estradense, Secho, que nos facilitó vídeos de los partidos de los años 70. Son muy importantes. Además, de a Ricardo Terceiro, que ya cité, tengo que agradecer a Toño Lamiño, mi tío, que en los años 80 y 90 grababa partidos del Estradense y también me los cedió.

-Ha creado entonces una importante base de datos sobre la historia del Estradense.

-Es cierto, y tengo que decir que este documental está hecho gracias a la gente de A Estrada y a los aficionados del Estradense. Todo el mundo se mostró involucrado desde el primer momento. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para toda esta gente. Gracias a ellos se pudo hacer esto. Nunca recibí una mala cara. Todos mostraron muchas ganas de ayudar. Muchas de las personas con las que hablamos estuvieron muchos años en el club y siguen siendo socios hoy en día. Es gente que quiere al Estradense.

-Para documentar y plasmar los primeros años se topó inicialmente con un problema de falta de imágenes, ¿cómo solventó ese problema?

-Inicialmente barajé la opción de utilizar jugadores que pasaron por el Estradense como actores para rellenar esos huecos pero finalmente conseguí recopilar bastantes fotos de aquella época, así que solo tuve que utilizar un jugador ficticio. Fue Esteban Lamiño, portero que jugó en el Estradense varias temporadas e incluso debutó en A Baiuca con 15 años. Él me ayudó a poner un poco de relleno en algunos puntos. En el resto no necesité más actores y no quise molestar a más jugadores.

-Tuvo usted que realizar un trabajo laborioso para juntar tantas décadas de historia.

-Fue como montar un puzzle de más de mil piezas, aunque lo más complicado fue editarlo. Hubo que darle a toda esa información una coherencia. Tampoco fue fácil buscar la música. Es una paranoia mía pero para mí la música es algo clave. Tiene que ser una que te transmita emociones. Solo en eso tardé dos semanas. Esto es algo que está hecho con el corazón. Quería devolverle a mi pueblo todo lo que me ha dado durante tantos años, aunque sea solo un poquito. Estoy contento con el resultado final, aunque quiero dejar claro que no soy Tarantino. Es un documental hecho por un chaval de A Estrada, con la ayuda de muchos vecinos, pero no deja de ser un documental casero. Que nadie espere una superobra maestra.

«Cuando llegué, todos me miraron un poco raro»

-¿Cómo ha vivido estos dos últimos años como responsable del servicio de comunicación del Estradense?

-Yo diría que fui más bien el chico para todo. Tener una persona encargada de todo el tema audiovisual es muy complicado en un club humilde como este. Es un esfuerzo económico, un extra a mayores, pero el Estradense apostó por mí después de ver mi trabajo con el Sporting Estrada y le estoy muy agradecido a la directiva, a los jugadores y a los entrenadores. Siempre me apoyaron mucho.

-Su trabajo se plasma en todo el servicio de comunicación del Estradense, por encima que del resto de clubs.

-Cuando entré en el Estradense me miraron un poco raro. Estamos en Tercera pero yo quiero tener unas redes sociales de Primera. No me vale cualquier cosa. Si tengo que trabajar doce horas al día, lo haré. Para mí fue un reto y me gustan los retos. Se le ve mucha complicidad con los jugadores.Sí, les encanta todo lo que montamos. El Estradense es una familia y siempre me apoyan. Incluso me dan ideas y consejos de lo que queda mejor. Javicho también me ayuda mucho. Es una persona a la que tengo un cariño y un respeto gigante. Él, Manuti y Blanco son un ejemplo.

-¿Seguirá para el año?

-No lo sé. Eso se lo dejo a mi manager, que es mi madre. Que tengan suerte. Es una dura negociadora.