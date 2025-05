Noelia Seijas, odontóloga y concejala: «Es una oportunidad única en mi carrera que no sé si volveré a tener»

La concejala de Sanidade de Lalín, Noelia Seijas Otero, estará tres meses en Bélgica participando en un proyecto de investigación. La odontóloga trabajará en la Katholieke Universiteit Leuven, en Lovaina (Bélgica), gracias a un contrato predoctoral de GAIN, que consiguió a través de la convocatoria de la Xunta de Galicia 2023, la cual ofrece la oportunidad de realizar una estancia internacional de investigación de tres meses. Debido a este compromiso, el alcalde, José Crespo, ha decidido asumir personalmente las competencias delegadas de Sanidade durante la ausencia de la edil. Seijas es licenciada en Odontología por la USC, y cuenta con un máster en Endodoncia y Cirugía Microscópica en Bilbao, además de otro máster en Profesorado.

-¿Cómo decide realizar esta nueva aventura?

-Estudié Odontología en la Universidade de Santiago de Compostela y, cuando terminé, comencé a trabajar como odontóloga en una clínica privada en Santiago. La verdad es que estaba encantada, porque era mi primer trabajo y todo era nuevo para mí. Pero siempre tuve la espinita de querer hacer la tesis doctoral. Aunque estaba feliz en la clínica, una profesora de la facultad, viendo que tenía un buen expediente, me recomendó que lo intentara. Y gracias a su consejo, logré conseguir el contrato de la Xunta para poder seguir con la tesis y dar ese paso que tanto me había planteado en varias ocasiones.

-¿Qué trabajos va a realizar en su día a día durante estos tres meses en Lovaina?

-Estos contratos están orientados a la investigación, y en mi caso concreto, desarrollo mi labor en la clínica universitaria, atendiendo a pacientes con necesidades especiales dentro de la facultad. Al mismo tiempo, llevo a cabo investigaciones centradas en enfermedades como el covid, la gripe A y el VRS (virus respiratorio sincitial), que aunque es más común en la infancia, representa un reto importante para la salud pública en general. Durante todo este proceso, cuento con la supervisión de un profesor del Departamento de Periodoncia y Microbiología Oral.

-¿Escogió usted el destino?

-Sí, la elección del destino fue mía. Estoy realizando esta estancia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, dentro de una convocatoria de la Xunta que permite realizar una estancia de investigación de tres meses en el extranjero. La ayuda económica varía en función de la zona geográfica: hay tres zonas definidas según la distancia del destino. Por ejemplo, Portugal y Andorra están en la zona uno, que recibe una ayuda menor por estar más cerca. En mi caso, estoy en una zona dos, mientras que la zona tres incluye destinos más lejanos como Estados Unidos, que tienen una ayuda económica mayor.

-¿Alguien le recomendó elegir Bélgica?

-Mi directora de tesis, la doctora Inmaculada Tomás, tenía muy buenas referencias del profesor que me supervisa durante esta estancia, así que nos pusimos en contacto con él y, finalmente, eso fue lo que me llevó a venir aquí.

-Una vez termine esta estancia de tres meses, ¿volverá a Lalín para seguir su carrera política?

-Esta estancia dura tres meses y el 31 de julio estaré de vuelta en casa. La verdad es que considero que es una oportunidad única en mi carrera que no sé si volveré a tener en el futuro, así que decidí aprovecharla. Además, también me permitirá descubrir nuevas culturas y conocer otros lugares, lo cual siempre enriquece tanto a nivel personal como profesional.

-Es una buena experiencia que puede ser muy útil en el futuro.

-No sé si me hará falta, pero así tengo esta formación y esta experiencia en mi currículum. Al final era el momento de hacerlo porque no tengo responsabilidades o personas a mi cargo, algo que podría ocurrir en otro momento. Es solo un paréntesis de tres meses y a partir de agosto vuelvo a mi vida.

-¿Aprovechará su estancia para aprender idiomas?

-Aquí la mayoría de cosas están en neerlandés, pero también se utiliza mucho el inglés, así que me viene muy bien para practicar el idioma. Aunque tengo el título, no es lo mismo que usarlo en el día a día, en situaciones reales y cotidianas. Es una forma de afianzarlo.