O mes de maio chegou ás comarcas co comezo da programación pola celebración das Letras Galegas 2025, que este ano estarán dedicadas ás cantareiras, un recoñecemento ás mulleres que foron fundamentais na preservación e transmisión da nosa música tradicional. Silleda arrancou coa XXVIII Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional, organizada pola Asociación Cultural Xirandola. O acto celebrouse onte no Auditorio Manuel Dopazo da Bandeira a partir das 18:30 horas, reunindo a numerosos veciños e visitantes. Baixo o lema Entre culturas, esta edición pretende tender pontes entre diferentes tradicións musicais e folclóricas, promovendo o respecto e o coñecemento mutuo dende a infancia. Este espazo de aprendizaxe e intercambio cultural amosou aos máis pequenos como a música e a danza poden ser ferramentas poderosas de integración e comunicación. Ademais, o evento contou coa participación especial do Grupo Aires des Barranc d’Algendar, unha formación procedente de Menorca que viaxou ata A Bandeira para compartir os sons, danzas e traxes típicos da illa mediterránea, achegando ao público local unha parte da súa tradición.

Música tradicional e teatro para abrir os actos das Letras

Por outra banda, Lalín iniciou tamén a súa programación cultural en conmemoración das Letras Galegas, comezando coa representación da obra teatral Fala, fala, falangueira, a cargo de Matrioshka Teatro. A cita tivo lugar ás 18:00 horas no Salón Teatro e estaba dirixida ao público infantil a partir dos seis anos, así como ás súas familias. Foi de balde e centrouse na transmisión da lingua galega, un tema especialmente relevante para a celebración das Letras Galegas 2025 e polo tanto elixido para formar parte desta programación. A seguinte cita será o martes, tamén no Salón Teatro, coa representación da obra Fontán, o primeiro rostro de Galicia.