La parroquia estradense de Ouzande celebró ayer con un enorme éxito su segunda edición de la Festa do Costelar, un evento gastronómico que se estrenó el pasado septiembre. Debido a la enorme acogida que tuvo por parte del público, desde la organización decidieron moverlo para un mes con mejor climatología, y a pesar de que en este caso no acompañó especialmente, no se notó en el número de asistentes, que fue cercano a los 500 participantes, superando ampliamente los 350 de la anterior edición. Como novedad, este año debutaron los Premios Costelar de Ouzande, que agasajaron por su labor y trabajo en favor de la parroquia a 3 ilustres estradenses, que fueron el conselleiro de Cultura e Lingua, José López ; el tabernero local Manuel Porto Paramá, que falleció a finales del pasado año; y al escritor Manuel Pereira Valcárcel, ilustre poeta y vecino de Ouzande.

La Festa do Costelar de Ouzande se consolida con 500 comensales