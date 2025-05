Vila de Cruces organiza este mes catro venres de obradoiros e contacontos

O Concello de Vila de Cruces programa os venres de maio unha serie de actividades na Biblioteca Pública Municipal Neira Vilas, no marco do programa Ler conta moito, que promove a Xunta de Galicia. Todas as actividades serán ás 16:30 horas.

A primeira acción, o venres 9, consistirá nunha tarde de contos, con Patricia Martínez e os contacontos Dada e Trasna. O trasgo Dada deleitará aos máis pequenos cun repertorio de contos marabillosos nos que se traballarán diferentes valores como a convivencia e a igualdade, o respecto polo medio ambiente e o traballo en equipo. Será unha divertida forma de fomentar o hábito lector entre a cativada a través destes contos máxicos.

O 16 de maio haberá narración oral coa Galiña Xosefina e o Grupo Tremola. Xosefina, unha galiña moi disposta, conta a súa historia nunha granxa, en compaña do resto de animais e de Pepe, o dono do lugar.

O 23 de maio será a quenda dun obradoiro creativo, a cargo de Sheila García. A rapazada poderá demostrar a súa creatividade construíndo casiñas a partir de diferentes materiais.

Xa o derradeiro venres do mes, o día 30, celebrarase unha tarde de contos, con Andamiaxe e a historia O lapis que non quería ir á escola. É un espectáculo de contacontos no que se fomentarán valores entre os máis cativos que participarán activamente no conto.