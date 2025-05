Silleda entrega os agasallos do Día do Libro

O Concello de Silleda entregou os exemplares do sorteo do Día do Libro, celebrado entre os usuarios da Biblioteca Municipal Daniel Castelao ao longo da semana pasada. Participaron 80 persoas e as agraciadas son: Natalia Conde Salgueiro, que recibiu libros de literatura para adultos; Elena Rivas, na categoría xuvenil; e Antón Rodríguez Gende, en infantil. A alcaldesa, Paula Fernández Pena, e a concelleira de Cultura, Mónica González Conde, participaron na entrega.