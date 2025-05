Orgullo en Lalín con referentes do colectivo e música con raíces

A vila de Lalín converterase o vindeiro sábado 10 de maio nun espazo de celebración, diversidade e reivindicación con motivo dunha nova edición do Orgullo LGTBIQ+. A Praza da Igrexa será o escenario principal dunha xornada pensada para dar visibilidade á diversidade afectivo-sexual e de xénero, poñendo en valor o compromiso do concello coa igualdade, a liberdade e o respecto polos dereitos humanos. O evento pretende ser, ademais dunha festa, un recordatorio da importancia de manter viva a loita contra a discriminación e de non retroceder nos avances acadados en materia de dereitos e inclusión.

As actividades comezarán ás 12:00 horas cunha pinchada musical a cargo de artistas pertencentes á comunidade LGTBIQ+, que ambientarán o espazo con ritmos diversos e reivindicativos. Ás 13:00 horas terá lugar o pregón do Orgullo, conducido polo coñecido humorista galego Rafa Durán —presentador en programas da TVG como Hit List ou Aquí Galicia— xunto coa artista multidisciplinar e activista Kim Miller. Ela é unha figura destacada pola súa defensa da visibilidade das persoas trans e non binarias en Galicia. Ambos darán lectura ao manifesto pola igualdade e convidarán á veciñanza a encher de orgullo, diversidade e compromiso a praza central do municipio.

Xa pola noite, a programación adquirirá un ton máis tradicional sen perder a perspectiva inclusiva. A música galega será protagonista cunha foliada protagonizada por un grupo de pandereteiras e o recoñecido intérprete Xurxo Fernandes, quen leva desde 1994 desenvolvendo un intenso labor de recuperación do patrimonio oral e musical galego. O seu traballo abrangue tamén a música das comunidades sefardís, co que conseguiu proxectar a tradición galega a nivel internacional. Esta actuación servirá de preludio á cita da medianoite coa banda Blues do País, que achegará unha proposta musical na que se mesturan sons contemporáneos e elementos identitarios da música galega.

Dende o Concello de Lalín fan un chamamento á participación de toda a cidadanía nesta xornada aberta, inclusiva e reivindicativa. «O Orgullo é de todas e todos, un día para celebrar, lembrar e seguir avanzando», sinalan desde o goberno municipal, que reafirma o seu apoio á diversidade e aos dereitos do colectivo. Ademais, destacan a importancia de visibilizar referentes e fomentar espazos seguros onde todas as persoas poidan vivir libres.