Os mestres que levan o folclore galego polo mundo

Hai dez anos nacía en Silleda o grupo Os Sin Son Gaiteiros, cun propósito ben definido: promover o folclore galego e achegar a súa música aos distintos ámbitos da vida cotiá, desde celebracións relixiosas ata verbenas populares. Composto por sete integrantes, teñen participado en múltiples eventos, como oficios relixiosos, actuacións en tabernas, sesións vermú e mesmo nas misas televisadas pola Televisión de Galicia. Agora enfróntanse a un novo desafío: cantarlle á Virxe do Rocío en Huelva.

Nos Sin Son Gaiteiros teñen cabida todos os instrumentos tradicionais, formando unha agrupación rica en matices sonoros. Manolo Vidueiros marca o compás coa pandeireta, mentres Toño Vidueiros leva o ritmo co bombo. Rocío Mosquera achega a melodía co acordeón, e Valentín Romero mantén o pulso co tambor. Manolo Otero é o gaiteiro oficial do grupo, Fran Quinteiro engade carácter coas chocas, e José Varela completa a formación co clarinete. Vestindo traxes tradicionais e entre o traballo de todos cos seus respectivos instrumentos, fan que sexa posible que a música galega dure no tempo.

Ao longo da súa traxectoria, Os Sin Son Gaiteiros foron recoñecidos en múltiples ocasións no ámbito musical. En 2014 acadaron o primeiro premio no VI Concurso de Cantos de Taberna de Melide, un dos certames máis destacados do xénero musica tradicional. Un ano antes, en 2013, foron seleccionados para participar na final do prestixioso Trofeo Loïc Raison, celebrado no Festival Intercéltico de Lorient, en Francia, onde obtiveron un meritorio cuarto posto.

Os sete integrantes dos Sin Son Gaiteiros, formación musical de Silleda. / FDV

A música forma parte das súas vidas dende sempre, e non é de estrañar, pois algúns dos membros do grupo levan anos dedicándose profesionalmente a ela. «A maioría somos mestres, e algúns mesmo docentes de música», explica Rocío Mosquera. Ademais, moitos deles comparten un vínculo especial coa Banda de Música Municipal de Silleda, onde participan como intérpretes ou imparten clases aos máis pequenos.

Actualmente, a agrupación atópase nunha peregrinación organizada polo Santuario do Corpiño conxuntamente coa parroquia de Montouto. «O ano pasado, un devoto doou unha imaxe da Virxe do Rocío adquirida no propio santuario e fomos Os Sin Son cantar a misa celebrada na súa honra o Día das Letras Galegas, e este ano volveremos a Montouto o día 16 de maio para cantar a misa», conta Rocío Mosquera. Estes acontecementos leváronos a ir ata Huelva este ano, onde hoxe ás 12:00 horas cantarán na misa popular. Ademais, levarán produtos non perecedoiros para a xente máis necesitada como ofrenda á virxe.

A súa dedicación ao folclore e a súa constante implicación en proxectos culturais fan dos Sin Son Gaiteiros un referente para moitos. O seu traballo non se limita a actuar, senón que tamén busca preservar e divulgar a música tradicional galega, un tesouro inmaterial que continúa vivindo grazas á súa paixón e compromiso. Como grupo, tamén se implican en actividades educativas para achegar a súa música ás novas xeracións, transmitindo o amor polo noso patrimonio sonoro e asegurando que o folclore galego teña un futuro próspero. De feito, a súa presenza en escolas e festivais culturais converteuse nunha ferramenta importante para a transmisión interxeracional, asegurando que o folclore galego siga vibrante e relevante no presente e no futuro.