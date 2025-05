LaChe: precisión, fortuna, talento... y dardo en la diana

El Palacio de Congresos de Cabo de Gata, en Almería, se convierte este puente del 1 de mayo en el epicentro del talento y la precisión con la celebración de una nueva edición del Campeonato Nacional de Dardos. Este evento reúne a competidores de todo el país en emocionantes enfrentamientos individuales y por equipos, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de esta disciplina. Entre los inscritos en la cita almeriense se encuentra el colombiano afincado en Lalín, César Augusto Arredondo, LaChe, que viajó a tierras andaluzas formando parte de la selección gallega.

LaChe –apodo procedente de su tierra natal y que es como le gusta que lo conozcan en el mundo de los dardos– pasea el nombre de Lalín por los torneos a pesar de haber nacido a casi 8.000 kilómetros de la capital dezana. Lleva 20 años viviendo en Lalín junto a su esposa Marcela: «Yo soy de Cartago Valle y mi mujer de Buenaventura Valle», explica mientras atiende la llamada de FARO en pleno Nacional de la especialidad. Preguntado por cómo transcurre la competición, LaChe señala que «de momento, la verdad es que nos está yendo muy bien y personalmente estoy muy a gusto porque es la primera vez que vengo a un torneo de esta categoría y está muy bien». Y no es para menos puesto que junto al resto del combinado gallego este jugador afincado en Lalín acaba de proclamarse subcampeón de España imponiéndose a combinados con una gran experiencia.

Por lo que respecta a sus inicios, el jugador colombiano reconoce que todo comenzó en Lalín. «Empecé a jugar aquí. Recuerdo que me interesé por los dardos mirando a la gente jugar y pasando horas y horas mirando como me ganaban. Después me puse a entrenar y a tomármelo más en serio» hasta conseguir distintos campeonatos y llegar a estar convocado con Galicia. LaChe desvela que «yo en Lalín jugué en casi todos los bares que existen. Hay una liga local muy buena, que es prácticamente entre amigos y la verdad es que está muy bien», que es donde suele mostrar su talento lanzando los dardos con una precisión asombrosa.

Selección

La progresión de LaChe ante la diana no pasó desapercibida para el equipo autonómico. «Empecé con la selección gallega jugando en punta de plástico y ahora estoy jugando en punta de acero. Jugué unos clasificatorios que se hacían en Pontevedra y, después, en A Coruña. Así fue como pude entrar en la convocatoria del equipo gallego» recuerda. De hecho, desde entonces se ha convertido en un fijo con Galicia en las distintas competiciones a las que acude el combinado regional.

Y en cuanto al dilema de dardo con punta de plástico o dardo con punta de acero. LaChe explica que «el juego es diferente, más personal, y la exigencia es mayor según juegues con punta de plástico o con punta de acero». Este fin de semana jugará en el formato de parejas «con un compañero mío de punta de plástico» y también en el individual, «que son las competiciones más bonitas que existen en este juego». Y lo hará con muchas opciones de repetir podio junto al Cabo de Gata para continuar ampliando su sala de trofeos particular en la capital dezana.