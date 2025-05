«No lo creía, quedar segunda fue una sorpresa total»

Comenzó hace unos meses un curso de hostelería en Santiago y ya consiguió su primer éxito. Alba Figueiras, natural de A Estrada, se coló con tan solo 19 años entre las mejores en el campeonato autonómico de Jóvenes Barmans con un cóctel de creación propia bautizado como Eclipse. Casi obligada por sus amigos y profesores, solo se presentó al certamen para coger un poco de experiencia, pero tras terminar subiendo al podio, ahora mira al futuro con nuevas expectativas y motivaciones.

-¿Era su primera vez participando en una competición de este tipo?

-Sí, no era solo mi primer campeonato de coctelería, sino también el primer concurso de cualquier tipo al que me presentaba.

-Fue un debut por todo lo alto entonces, enhorabuena. ¿Cómo fue la experiencia de competir en el Campeonato Gallego?

-Gracias. Al principio no quería ir. Mi profesor, Diego Mosquera, me animó mucho, decía que me vendría bien para coger experiencia y conocer a gente del sector. Yo no me sentía preparada, llevaba solo seis meses estudiando coctelería, pero al final, entre los profes y mis compañeros me convencieron.

-¿Esperaba quedar en segundo lugar en esta categoría?

- Para nada. Iba con la idea de aprender y pasarlo bien. Mis profesores insistían en eso: «No vas a ganar, vas a vivir la experiencia». Así que cuando anunciaron mi número y mi nombre, no me lo podía creer. Todo el mundo hablaba del cóctel, pero yo pensaba que no tenía posibilidades. Fue una sorpresa total.

-¿Cómo vivió su entorno este logro? ¿Estaban presentes?

-Sí, mis amigos, mi familia, mis compañeros de ciclo… estaban todos allí apoyándome. Creo que se emocionaron más que yo cuando dijeron mi nombre. Tenerlos cerca fue muy importante.

-¿Cómo funciona el certamen?

- El campeonato tenía una parte teórica, otra de cata de destilados y, después, la práctica. Me tocó salir en séptimo lugar. Estaba muy nerviosa al principio, pero cuando subí al escenario todo fluyó. Teníamos siete minutos para preparar cinco cócteles, y yo terminé en unos seis minutos y medio. La verdad que salió todo muy bien.

-¿Qué tipo de cóctel presentó?

-Había que crear una receta propia con cava como ingrediente obligatorio. Lo hice con ayuda de un amigo, y luego mi profesor Diego que también me ayudó a desarrollarlo. El resultado fue un cóctel que llevaba vermouth rojo, aguardiente gallego, zumo de lima, sirope de litchi y cava. Le puse de nombre Eclipse, por el color rojizo que tenía. En la final, además, el cóctel debía llevar como mínimo tres centilitros de orujo.

-¿Qué cree que fue lo que la hizo destacar en el concurso frente a los demás participantes?

-Creo que fui a lo seguro. Mientras otros usaban coctelera, yo opté por el vaso mezclador, que dominaba más. También me ayudó mucho el jurado técnico, antes de empezar a contar el tiempo, uno de ellos estuvo hablando conmigo y logró tranquilizarme. Y sinceramente, creo que mi cóctel estaba bastante rico (risas).

-¿Cómo está siendo su formación en el CIFP Compostela?

-Estoy muy contenta. Llegué allí después de un bachillerato en el que me sentía bastante frustrada, como si no sirviera para nada. Y en el ciclo, desde el primer día, los profesores confiaron completamente en mí, me ayudaron y me motivaron y estoy encantada. Nadie se imaginaba que a mí me fuese a gustar la hostelería, ni yo misma tampoco (risas).

-¿Qué parte del mundo de la hostelería le atrae más?

-Me gusta mucho la parte del restaurante. La coctelería no era lo que más había trabajado hasta ahora, pero esta experiencia me hizo cogerle cariño y verla con otros ojos, ahora me interesa más.

-¿Se plantea seguir participando en este tipo de concursos?

-Sí, sin duda. Aunque me cuesta ser el centro de atención, estos concursos me ayudan a ganar confianza. Además, conoces a profesionales increíbles. En el campeonato conocí a campeones de España y eso es algo muy guay.

-¿Le gustaría trabajar en Galicia o se ve yendo fuera?

-Galicia me encanta, pero también me gustaría probar fuera, quizás en Barcelona. Conocer otras culturas y formas de trabajar te da una experiencia muy valiosa.

-¿Qué le gustaría hacer una vez termine el ciclo?

-Me gustaría seguir formándome, quizás especializarme en dirección hotelera. Me encanta el mundo de la hostelería y quiero crecer en él, quizás trabajar en un hotel de cinco estrellas en un futuro. Pero sé que hay que empezar desde abajo, paso a paso.