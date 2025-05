Xurxo Esquío presenta su nuevo proyecto: Bico!!

Tras años vinculado a la escena musical gallega con bandas como Esquíos o Gharabullo, el estradense Xurxo Esquío se embarca en una nueva aventura musical. Se trata de Bico!!, un proyecto que nace como una propuesta personal, grabada íntegramente en su casa, y que se presenta con un disco de seis temas con el mismo nombre del grupo. El artista, que actualmente trabaja como funcionario de la Consellería de Educación, vuelve a escena con un enfoque más íntimo y vintage, sin perder la energía que siempre le caracterizó.

La idea de Bico!! surgió tras un cambio de residencia por motivos laborales. «Antes vivía en A Estrada y tenía una banda que se llamaba Esquíos, que luego pasó a ser Gharabullo», recuerda. «Pero me mudé a Ames por trabajo y, al no encontrar gente con quien grabar, empecé a componer y a grabar por mi cuenta. Poco a poco fui acumulando material, y cuando me di cuenta ya tenía medio disco montado», reconoce.

Así fue como, sin grandes pretensiones iniciales, el proyecto fue tomando forma. «Todo lo grabé yo en mi propia casa, con mi pequeño estudio: una tarjeta de sonido, guitarras, teclado… lo típico», explica. «Y al final pensé: pues venga, lo saco», asegura entre risas

El sonido del disco se aleja de los estilos más potentes que había trabajado en el pasado. «Antes hacía cosas más punk rock o psicodélicas, más cañeras. Ahora quería algo con un rollo más vintage, más antiguo, más tipo blues o rock and roll», admite. Aunque también asegura que el resultado final no siempre responde a la intención inicial: «Intenté basarme en estructuras típicas, como las de Chuck Berry, muy rítmicas, pero al final lo que sale es otra cosa… como siempre».

El E.P., compuesto por seis temas, no sigue un hilo conductor cerrado: «Hay canciones que hablan de desencanto o crítica social, otras pueden ser de amor… depende de cómo se interpreten. Muchas veces la letra me sale sola, y ni yo sé exactamente de qué está hablando», cuenta el estradense.

Asumir todo el proceso de producción no fue fácil. Xurxo Esquío compuso, interpretó y grabó cada parte, algo que considera «gratificante», pero también lleno de retos. «Lo más difícil fue la mezcla y la masterización. Sé lo que sé… es decir, nada», bromea. «Es muy complicado ser juez y parte. No tener a alguien que te diga ‘eso está mal’ hace que puedas estar haciendo una mierda y que después no te des cuenta», admite.

Aunque Bico!! comenzó como un proyecto en solitario, ya está formando una banda para llevar las canciones al directo. «Ahora mismo somos tres y estamos empezando a ensayar», avanza, pero sabe que aún les faltan algunos meses para lanzarse a dar conciertos. En cuanto al panorama musical gallego, él lo ve «mejor que nunca. Hay muchísimas propuestas y muy interesantes». Con este nuevo grupo, Xurxo Esquío reafirma su compromiso con la música, explorando nuevos estilos.