O lalinense que apaña voces

As voces das cantareiras que Dorothé Schubarth gravou hai 45 anos cobrarán vida sobre o escenario coa estrea de As marxes en Galicia. A obra do lalinense Mario G. Cortizo, creada a partir dos arquivos da etnomusicóloga suíza, enmárcase nas celebracións das Letras Galegas 2025. A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por Juan Miguel Romero Llopis, interpretará As marxes no Festival Resis. A obra de Cortizo recrea as recollidas musicais feitas en Galicia entre 1978 e 1983 por Schubarth, integrando as voces de Adolfina e Rosa Casás, e das Pandereteiras de Mens – Asunción Garrido, Manuela e Teresa Lema–. Máis de 50 anos despois da súa primeira actuación en público, as Pandereteiras de Mens regresan ao Teatro Colón. A música das aldeas mestúrase co son das bandas populares e a electrónica nunha obra que reivindica a memoria sonora da tradición. As bandas son un elemento central da vida musical galega. As marxes propón un diálogo entre estas dúas tradicións: as cantareiras e as bandas, tecendo un fío que conecta a memoria oral co presente.

Adolfina e Rosa Casás. | Dorothé Schubarth

Entre 1978 e 1983, Schubarth percorreu Galicia rexistrando e estudando a tradición musical do país, traballo que culminou na publicación do Cancioneiro Popular Galego, en colaboración con Antón Santamarina. As marxes recupera parte desas gravacións e reflexa as sutilezas interpretativas nunha mesma copla cantada por diferentes persoas. Grazas ao uso das electrónicas ábrese un diálogo entre as voces e pandeiretas de cinco mulleres galegas nacidas entre 1912 e 1924 e a Banda Municipal de Música da Coruña. A presentación terá un valor especial, xa que, como lembra Beatriz Busto no seu libro sobre as Pandereteiras de Mens, o grupo presentouse por primeira vez en público e fóra do seu entorno no Teatro Colón a comezos dos anos 70. As marxes reivindica a riqueza e a flexibilidade da música tradicional, resaltando aspectos que non poden ser plenamente capturados pola notación clásica occidental. Un exemplo disto atopámolo en marzo de 1980, cando Dorothé Schubarth gravou a Adolfina e Rosa Casás na Vila da Igrexa (Cerceda) e, poucos días despois, a Asunción Garrido e ás irmás Lema en Mens (Malpica). A pesar da proximidade xeográfica entre ambas localidades e de interpretar algunhas coplas coincidentes, cada versión tiña unha identidade propia, con diferenzas marcadas na ornamentación, no ritmo e tamén no timbre.

Arquivo

Na obra, escoitaremos non só as coplas, senón tamén os sons do propio proceso de recollida: o ruído das cintas, os clics da gravación e mesmo conversas entre Schubarth e as informantes Adolfina e Rosa Casás. Esta incorporación do contexto sonoro busca recrear a experiencia vivida pola investigadora cando percorreu os fogares de Galicia, compartindo momentos con persoas anónimas que foron transmisoras dun patrimonio inmaterial de valor incalculable. Os materiais sonoros incluídos neste traballo aparecen por cortesía do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo Galego) no que se alberga o fondo Schubarth-Santamarina ao que pertencen as gravacións. A composición contou co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A escolla dunha banda de música para a estrea non é casual. As bandas populares foron, e seguen a ser, un elemento central da vida musical galega, presentes en festas, procesións e concertos. As marxes propón un diálogo entre as cantareiras e as bandas.

Unha traxectoria musical con proxección internacional

Entre as últimas estreas de Mario G. Cortizo destacan Hort, no Festival Oper’Actuel de Montréal, Canadá o pasado agosto, E-bo en Perpignan e Girona no outono e Faramontaos 1952, estreada pola Real Filharmonía de Galicia o pasado mes de maio.Ao mesmo tempo segue xirando co espectáculo Só un solo, que lle valeu o Premio Martín Códax da Música. Entre os compromisos recentes e futuros está Berlín no Festival Classical Next (maio de 2024), a vila portuguesa da Guarda fai unhas semanas ou a apertura do festival Realtime en Bremen no vindeiro 28 de maio. «Son un músico inquedo: percusionista, compositor e creador sonoro especializado en música clásica, contemporánea e músicas do mundo», asegura o autor lalinense. Tamén sinala que traballa «a medida escoitando a individualidade e buscando un son único e singular para cada proxecto», trascendendo estilos ou formas musicais concretos. Os retos artísticos que se lle presentan «permítenme investigar, improvisar e xogar para ampliar linguaxes sonoras» conclúe o músico lalinense.