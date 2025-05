Lalín acolle o 8 a presentación do libro adicado ás cantareiras

A modo de homenaxe á figura das "Cantareiras", a quen nesta edición 2025 se lle dedican as Letras Galegas, o vindeiro xoves 8 de maio, terá lugar a presentación do libro “Cantareiras” de autoría de Icía Varela e Xosé Manuel Varela e tamén terá lugar un concerto ao redor da música tradicional. Será nun evento aberto ao público que terá lugar ás 20.30 horas no Museo Municipal Ramón Mª Aller e enmarcado dentro da programación “Lalín nas Letras 2025”. É un percorrido polo legado da música e a poesía popular. A tradición das pandereteiras da man de Icía Varela e de Xosé Manuel Varela.

Begoña Blanco, concelleira de Cultua de Lalín, remarca que "esta actividade proponse desde a Concellería de Cultura ademais de como a presentación dun libro ao redor das protagonistas das Letras deste ano tamén como un evento participativo e dinámico en torno á música tradicional, ás cantareiras e ás pandereteiras”. “Ofrecerase música en directo e explicarase a publicación de Cantareiras como un paseo polo legado das pandereteiras de Mens, Cerceda e Muxía co obxectivo de facer chegar aos asistentes á importancia da literatura oral". E explica que "mediante dinámicas divulgativas achegaranse ao público melodías, ritmos e a lingua das cantareiras. A música destas informantes é unha boa maneira de achegar a lingua galega aos asistentes".

Icía Varela é filóloga. É fundadora do grupo Arredores, co que publicou o disco Ecdise (2024). Subiu aos escenarios con SÉS, Mercedes Peón, Xabier Díaz, Caamaño&Ameixeiras, Fillas de Casandra ou Xosé Manuel Budiño. Como solista, actuou no Festival Intercéltico de Lorient (Francia) e no Celtic Connections de Glasgow (Escocia), sendo unha figura emerxente e con gran proxección na música tradicional galega. E Xosé Manuel Varela é docente e fundador da Fundación Eduardo Pondal. Activo dinamizador de iniciativas culturais na Costa da Morte, Premio Bergantiños desde os Libros na súa edición do ano 2000. Publicou con Icía Varela O grilo Míllelo e Cantareiras.