El alto nivel del Ulla condiciona el primer día de pesca de salmón

El Campanu del río Ulla tendrá que esperar. No hubo capturas en la primera jornada de la temporada de pesca de salmón y no fue una sorpresa. Desde primera hora de la mañana ya estaba claro que la jornada no era propicia para la captura del «rey del río» ni para la pesca el general. ¿El motivo? El alto del nivel del río Ulla, que en solo dos días duplicó su caudal. Esta subida llegó incluso a anegar los principales puestos de los pescadores en los cotos salmoneros estradenses.

Según nos explica el experto en la pesca del salmón y responsable de la web www.asorillasdoulla.com, Salva Ortega, el río estaba dos días antes de esta primera jornada en torno a 63-64 metros cubicos. El día anterior había subido a 100 y en la jornada de ayer ya estaba por encima de 130. «Lo ideal para la pesca del salmón es que esté entre 70 y 80 metros cúbicos, así que está casi en el doble de esa cantidad», lamentó. Esta circunstancia hizo que muchos pescadores que contaban con coto en esta primera jornada incluso renunciasen a volver a probar suerte por la tarde, tras la infructuosa jornada de mañana.

Ortega considera que esa subida tan drástica del nivel de río Ulla no viene provocada por las últimas lluvias, si no que un vaciado de embalses. «La lluvia no fue el problema. Parece que este agua viene de la zona de Touro. Es un pico muy grande» afirmó, apuntando a que el río necesitará unos días pare ir recuperando su caudal normal. Si no hay más picos, estima que será a partir del domingo. «Es algo que desmoralizada. Te toca el primer día en un Coto como Ximonde y te encuentras el río así...» lamentó.

Cabe recordar que la temporada de pesca del salmón en el Ulla se extenderá durante los meses de mayo y junio. Se detendrá antes en caso de alcanzar el cupo máximo de capturas, que este año se ha situado en solo siete salmones, por los quince del año pasado y los treinta del 2023.