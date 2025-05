La memoria municipal de Lalín

La sala de prensa del Concello de Lalín se quedó pequeña en la tarde de ayer durante la presentación del Anuario 2024 Concello de Lalín. El evento contó con la presencia del regidor municipal, José Crespo, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, y Daniel González Alén, cronista oficial del municipio. En el acto tanto Blanco como Crespo anunciaron que este tipo de publicación se seguirá realizando a partir de ahora todos los años para repartirlo entre el vecindario. Esta primera edición tiene una tirada de 7.000 ejemplares. «Consideramos que tener un anuario municipal sobre todo es importante como herramienta porque ofrece también un rápido resumen de todo lo que pasó el año anterior», manifestó la concejala de Cultura.

Por su parte, Daniel González Alén aprovechó la ocasión para subrayar que «no hubo censura ninguna para hacer lo que hice, no hubo intromisión ninguna y tuve carta blanca». Sin embargo, el cronista oficial de Lalín y autor del anuario relató entre las limitaciones de su trabajo «que no ocupase mucho, que tampoco pesara mucho». Y adelantó novedades en la temática de anuarios próximos.

José Crespo fue el encargado de cerrar el acto subrayando el hecho de que «es la primera vez que Lalín tiene un cronista oficial y lo que le lleva dedicado a este pueblo de un manera altruista no es poco». El mandatario destacó que «un pueblo está bien que haga cosas pero un tema muy importante es reflejar la historia y la memoria de ese pueblo». El mandatario local también manifestó que es muy importante «plasmar lo que se hace, lo que se quiere hacer y, sobre todo, la filosofía de vida de un pueblo». A partir de ahí, el alcalde de Lalín destacó el hecho de que los lalinenses sean «orgulloso de lo nuestro pero no somos chulos». Además, aludió al hecho geográfico de que Lalín se sitúe en el centro de Galicia y las ventajas de ello. Como no podía ser de otra forma, el regidor municipal hizo un repaso por algunos de los hitos más reseñables del año pasado sin olvidarse de «buques insignia» como la Feira do Cocido (y los trabajos realizados para modernizarla), la potenciación de Lalín como referente del «turismo de tranquilidad».

32 páginas

Tras el habitual prólogo del alcalde, el anuario contiene 32 páginas con los siguientes apartados: la inauguración del CIS y nueva ambulancia SVA; A Fraga do Alén, ampliación del cementerio municipal; el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero; el municipalismo en el cambio de milenio, libro del alcalde Crespo; la humanización de la rúa Areal; el mayor tanque de tormentas de Galicia; la compra de terrenos para la Gran Praza de Lalín; el comienzo de la rehabilitación de la casa de Álvaro Goyanes; el saneamiento en las parroquias del rural; la creación de las ocho áreas parroquiales de Lalín; «Alvariza», III Feira Internacional de Apicultura de Lalín; el éxito de la XXXIV Feira do Cabalo; Feiradeza, referente del sector ganadero gallego; la LVI Feira do Cocido, Fiesta de Interés Turístico Internacional; el bicentenario de Matemático Rodríguez del año 2024 en la RACG; el homenaje al relojero Evangelino Taboada en Vilanova; los XVIII Premios Maruja Gutiérrez; los Premios Lalinense do Ano 2024; el número 17 de Descubrindo y los Premios do Seminario de Estudos de Deza; el Pazo de Liñares y sus 10.000 visitantes; Homenajes a los artistas Paco Lareo y Wily. Exposición y catálogo dedicados a Wily; las Aldeas de Nadal llenan de gente Lalín; los conciertos de Navidad de las bandas de música lalinenses; los cinco días de fiestas patronales de la Virxe das Dores; el capítulo dedicado a Cacharelos, Señoritas y Santo Torrisco en un Carnaval singular; el ciclo de charlas de medicina y salud, «Coida (te). Escoita (te)»; los 25 años del Museo Municipal «Ramón Aller»; el 50 aniversario del Teleclub de Cercio; los 25 años de la Malla Tradicional en el Museo Casa do Patrón; los seis días internacionales de enduro en Lalín y el Lalín Arena, escenario del España-Serbia de Balonmano. Lalinenses en la selección de Galicia.

El epílogo de la publicación alude a la situación estratégica de Lalín «lo que hace que nuestro concello tengan vida propia en los aspectos económico, social, cultural, comercial y de servicios, manteniendo no sin dificultades la población de 20.000 habitantes».

González Alén también alude al «noble tejido empresarial e importantes infraestructuras» del municipio y finaliza con un sucinto obituario donde no faltan las figuras de Victorino Gutiérrez Aller, Xabier Navaza o Eduardo Meijomence, entre otros.