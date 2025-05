«Fontán, o primeiro rostro de Galicia» chega ao Salón Teatro o martes, día 6

O vindeiro martes, 6 de maio, ás 11.00 horas, no Salón Teatro de Lalín, terá lugar a proxección do documental Fontán, o primeiro rostro de Galicia. Pretende achegar á mocidade e á veciñanza en xeral, cunha linguaxe sinxela, o proceso que levou a Domingo Fontán a determinar, a través da Carta Xeográfica de Galicia, a orografía do territorio do país nunha época na que non existían as novas tecnoloxías.

«A peza audiovisual convida a facer un percorrido pola historia e xeografía galegas, incluíndo entrevistas de especialistas e nocións sinxelas de matemáticas e territorio, o que a converte nunha ferramenta didáctica atractiva e multisdiciplinar», explica a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Así é que anima ao conxunto da poboación a asistir á actividade, con entrada de balde e aberta á participación de calquera persoa.

O documental é «especialmente relevante» para o Concello de Lalín, que conta desde 2023 cun mapa de Fontán doado pola familia Aller Rivas e exposto no Museo Ramón Mª Aller. Ademais, o cartógrafo está vinculado a un dos fillos ilustres do municipio, José Rodríguez González, O Matemático de Bermés, do que foi alumno.

Esta actividade, solicitada ao departamento de Patrimonio Histórico e Documental da Deputación Provincial de Pontevedra, inclúe a proxección do documental de 30 minutos cunha introdución e coloquio posterior, a cargo do equipo realizador, o que chegaría a unha duración total de 90 minutos. Os participantes coñecerán a vida do matemático e xeógrafo Domingo Fontán, un dos máis grandes homes que deu Galicia; reflexionarán sobre a importancia do seu mapa, o primeiro de España con metodoloxía científica; e coñecerán instrumental para medir distancias e ángulos como teodolitos, similares aos de Fontán.