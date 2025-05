«Dende a ficción podemos construír outras utopías»

Nerea Pallares Vilar (Lugo, 1989) é a escritora, xornalista e investigadora que vén de gañar o premio Manuel García Barros coa súa obra Punto de Araña. Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e cun máster en Estudos Comparados de Literatura, Arte e Pensamento pola Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, a súa traxectoria literaria foi recoñecida con diversos galardóns. Autora de obras como Sidecar e Los ritos mudos, compaxina a escrita coa docencia en oratoria e a creación de contidos no seu proxecto Meteórica. Nunha conversa con FARO fálanos desta nova obra, e do que significa para ela este recoñecemento.

Que a levou a presentarse a esta convocatoria?

Coñecía o premio García Barros, ao igual que outros que se organizan en outros lugares de Galicia, pero optei por presentar a novela por varias cuestións. En primeiro lugar, o restixio do certame, en segundo, que a publicación reca na editorial Galaxia, e por último, sendo sincera, pola compensación económica. Eu levo moito tempo traballando como autónoma, buscando a forma de vivir escribindo. Nesta profesión hai que lidiar con moita incertidume día a día, con moita precariedade, polo que as condicións materiais nas que se escribe tamén son importantes.

Esta era a primeira vez que se presentaba, e a súa primeira novela. Como se sentiu ao coñecer que gañaba?

Foi unha alegría moi grande. Especialmente sabendo que o xurado decidiu por unanimidade outorgarme a min o premio.

Fáleme agora de Punto de araña, en que se inspirou para escribila?

Pois esta é unha novela mariñeira, que establece unha relación máxica entre o tecido e a linguaxe. O tecido entendido como o acto de tecer, de palillar, pero tamén como o entramado social, que aquí tamén ten unha dimensión importante. Partimos da premisa de que para que a linguaxe exista ten que haber alguén que a teza, que neste caso son as mulleres, as palilleiras. Que ademáis fan un traballo de sostén invisible a nivel social, fundamental. A maiores tamén existe unha dimensión mítica, arquetípica, si se quere dicir, nese concepto das arañas. Mesmo a revisitación de certos mitos a carón do fiar en clave feminista.

Pode profundizar un pouco máis sobre a cuestión da volta aos mitos dende o feminismo?

O interesante dos mitos é tamén reapropiarse deles. Transformalos. Moitas veces as expresións orixinais dos mitos, as que están na nosa memoria, preséntannos a mulleres que non son donas do seu propio destino, como as Parcas o Ariadne abandoada por Teseo. Nesta historia a nosa Ariadna é moi distinta.

Cónteme máis sobre a trama.

Sen desvelar demasiado, a trama desta novela arranca cunha folga, cunha rebelión de esas mulleres que están fartas da realidade que viven, por moitos motivos. E por sren silenciadas, tamén. Con esta folga preséntase unha pregunta implícita que é a seguinte: que pasaría se esas mulleres tecedoras, que nos sosteñen, parasen de súpeto e se puxeran en folga.

A estructura narrativa da obra tamén foi eloxiada polo xurado. Pode falarnos algo máis desta cuestión?

Trátase dunha novela coral e polifónica, na que hai varias personaxes protagonistas, todas eles co seu propio entramado. Por unha banda estarían esas tecedoras, esas mulleres en folga, maiores na meirande parte. E por outra, a figura que viría representar ao lector, unha moza que chega á vila e é testemuña de todos estes acontecementos. Aquí é tamén onde eu quixen amosar esa complexidade da linguaxe. Loxicamente cada persoaxe en función da súa idade, do seu contexto social e personalidade, ten unha forma de falar. Para respectar este principio houbo moito traballo de campo e documentación da variante dialectal en pobos como Camariñas.

É vostede das que cree na inspiración ou no traballo diario?

Un pouco de todo, penso que o importante é traballar o máximo posible, especialmente cando hai unha idea da que tirar. .

Para rematar, podería deixarnos unha reflexión sobre esta ópera prima na súa faceta como escritora de narrativa?

A verdade é que recentemente, a raíz do apagamento xeral deste luns, pensei na importancia de non caer demasiado nos discursos catastróficos e apocalípticos. É certo que pola sucesión de eventos que levamos pasado, e como están as cousas hoxe en día, hai motivos para o pesimismo. Pero tamén considero que dende a ficción, podemos construír outras utopías, atopar lugar para a esperanza e o optimismo. Punto de araña é un pouco así. Parte dun momento de rebeldía, de disrupción, e a partir de aí presenta un xeito diferente, mellor de facer as cousas.