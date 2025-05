Crespo amenaza a la Sareb: «O actúa o le damos por caducadas las licencias»

La presencia de okupas en dos edificios de Lalín está provocando quejas de otros residentes, que refieren peleas, suciedad y sensación de inseguridad. Vecinos de Villa Flores piden la intervención del Concello para frenar episodios de esta índole en el inmueble a medio construir en el plan parcial de A Viúda, propiedad de la Sareb. Pero el alcalde, José Crespo, alega que «es un problema de seguridad ciudadana» y, por tanto, «le compete a la Guardia Civil», que conoce la causa, igual que la Policía Local, que ha acudido «de apoyo».

Pero el problema principal, el de la okupación, solo puede resolverse si hay previa denuncia de la propiedad, insiste el regidor. «Al tratarse de un espacio privado, para actuar, por ley, tiene que el propietario poner una denuncia, y la Sareb no acaba de ponerla –lamentaba ayer en una radio local–. No es que no se les dijera desde el Concello, es que la Sareb es quien tiene que mover ficha y poner una denuncia ante la Guardia Civil o en el juzgado para que se produzca ese desalojo». Sostiene que el denominado banco malo «está advertido», al tiempo que se queja de lo difícil que es establecer interlocución con este ente estatal.

«Vamos a dejar de ser contemplativos con la Sareb –advierte–: O actúan o le caducamos todas las licencias», como ya había pedido «algún grupo político». Lo que le gustaría a Crespo es que «venda o malvenda esos edificios y que un promotor particular los acabe». La demolición es otra opción, pero implica recurrir a la justicia y una demora de «años y años» y que, entretanto, «quede allí un mamotreto que da asco verlo».

Según la información que le dieron las fuerzas de seguridad, «los vecinos que ahora se quejan son los que le llevaron comida y mantas». «No parece que tenga mucha lógica. Si le facilitas los medios para estar allí, va a ser mucho más fácil que haya okupación», declara Crespo. Y relaciona esta problemática con «gente que no quiere trabajar». Pone como ejemplo el taller de empleo de ayuda a domicilio, que formó a diez personas, de las que solo dos –una a tiempo parcial– aceptaron los contratos que les ofrecieron en centros geriátricos.