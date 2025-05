Aumenta la demanda de placas solares y baterías después del apagón general

Después de este lunes, la preocupación por que un corte en el suministro eléctrico vuelva a dejar a los hogares sin energía de forma indefinica ha calado en la sociedad de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes. Por ello, muchos se apresuraron a buscar soluciones. Entre ellas, la instalación de placas solares. No obstante, desde el sector explican que estos sistemas de abastecimiento eléctrico son más complejos de lo que parece, y que disponer de paneles no sería una garantía para evitar quedarse sin suministro.

ABF Solucións Eléctricas es una empresa estradense que se dedica a la instalación de placas solares –entre otros–desde hace años. Tras el apagón histórico de este lunes, su gerente, Alberte Baltasar, recibió ya numerosas llamadas por parte de clientes pidiendo presupuesto. Sin embargo, el experto recalca: «Los paneles por sí solos no evitan que te quedes sin luz si hay un fallo en la red como el de este lunes». Concretamente, además de las placas los hogares deben de tener baterías. Asimismo, también tendrán que disponer de una salida «backup», para que una vez el sistema detecte que la red no funciona, automáticamente funcione «en isla», como lo denominan en la jerga del gremio.

«Este lunes, uno de mis clientes incluso vino a mi casa porque no podía ponerse en contacto conmigo a través del teléfono. Me preguntó que porqué estaba sin luz pese a tener placas solares y yo le expliqué que su instalación no tiene baterías, por lo que la energía que no consume se devuelve a la red», sostiene Baltasar, que añade: «En seguida, tanto él como usuarios en las mismas circunstancias quisieron pedir presupuesto para las baterías, pero en mi opinión, sin subvención no valen la pena».

El gerente de ABF Solucións Eléctricas comparte que hace años, la Unión Europea a través de los fondos Next Generation bonificaba estos depósitos energéticos, al igual que los paneles. En cambio, ahora ya no existen estas bonificaciones públicas, por lo que un hogar promedio gallego pagaría, por el sistema completo que le garantizaría autonomía eléctrica, unos 12.000 euros. Efectivamente, esto haría que en caso de sufrir un fallo en la red general, la vivienda contase con suministro de todos modos gracias al voltaje acumulado en las baterías. «El cambio es de milisegundos, ni te enteras de que se ha ido la luz», señala Baltasar. Con todo, las probabilidades de que un acontecimiento como el de ayer suceda de forma asidua son bajas, por lo que en la mayor parte de los casos, solo con las placas se generaría la suficiente energía para el autoconsumo. «Es una garantía, pero sale muy cara al no tener subvenciones, por eso siendo honesto creo que resulta más económico comprar un generador para casos como los de este 28 de abril, o incluso cuando hay cortes por tormentas o averías puntuales».

El estradense se basa en que incluso en circunstancias extraordinarias como las del apagón histórico, lo normal es que en un par de días se recuper el servicio, por lo que un generador podría salvar la papeleta sin necesidad de invertir miles de euros en las baterías.

Además, Alberte Baltasar puntualiza que en el caso de las comunidades energéticas evitar depender de la red eléctrica general todavía es más complejo: «Para seguir teniendo suministro pese a un corte cada vivienda tendría que instalar baterías, no existe la infraestructura para crear un sistema comunitario que funcione en isla».

Ayudas europeas

El Concello da Estrada ofrece asesoramiento para solicitar las subvenciones de la Xunta destinadas a mejorar la eficiencia energética en viviendas. Las ayudas cubren el 40 % del coste de las obras, hasta un máximo de 3.000 euros. Son subvencionables actuaciones como el cambio de fachadas o ventanas. Las solicitudes deben presentarse electrónicamente entre el 8 de mayo y el 8 de julio. Para estas cuestiones, el departamento de Emprego atiende de forma presencial de 9.00 a 14.00 horas, ayudando a facilitar el proceso.

Javier Simón (al fondo), con miembros de la asociación, incluída la representación municipal.