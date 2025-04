Un paseo pola memoria dende Liñares

Un total de 24 alumnos maiores de 60 anos do Programa de Maiores da Universidade de Vigo, do Campus de Ourense, realizaron onte unha visita a Lalín, unha experiencia que formou parte dunha actividade organizada pola docente Isabel Ferreiro, orixinaria da capital dezá. O punto principal desta saída foi o Pazo de Liñares, un lugar cheo de historia, onde os participantes tiveron a oportunidade de coñecer de preto o Museo Galego do Xoguete e da Marioneta, un espazo único que recolle numerosos xoguetes de distintas épocas, moitos deles directamente relacionados coa súa infancia.

«O propósito desta actividade é evocar emocións como a alegría, a melancolía ou a tristeza, o que xurda en cada caso persoal. Os alumnos van poder ver os xoguetes da súa infancia, e isto é unha oportunidade para que todos poidan reconectar co pasado e lembrar momentos moi especiais», explicou a docente e psicóloga Isabel Ferreiro, quen imparte a materia de Intelixencia Emocional dentro do programa.

A través dos xoguetes expostos no museo, os participantes son transportados aos seus primeiros anos, aos xogos e momentos de alegría que marcaron a súa infancia. «Eu medrei no rural e alí non tiñamos xoguetes, pero os que puidemos ver no museo son os que había na época, cando eu era cativo, igual que os meus compañeiros», lembra Celso Sánchez, un dos participantes, de 70 anos. Un dos aspectos que máis chamou a atención dos alumnos foi o estado de conservación do pazo. «O que vimos, tanto por fóra coma por dentro, é unha marabilla. Sen dúbida, o que máis nos chamou a atención é o ben recuperado que está o espazo», conta Sánchez.

Esta é a primeira vez que se realiza esta actividade no programa de Intelixencia Emocional, impartido por Isabel Ferreiro desde o ano 2016. Esta materia, obrigatoria no terceiro curso do Programa de Maiores da UVigo, ten como obxectivo fomentar a autocoñecemento e a reflexión emocional nos participantes, un campo no que a docente se sente comprometida. «Os alumnos son moi participativos e agradecidos, é unha marabilla poder traballar con eles. O que máis me gusta é ver como se implican en cada actividade, e como sempre amosan interese por aprender e compartir as súas experiencias», comenta.

Aínda que o principal obxectivo desta saída foi a visita ao Museo Galego do Xoguete e ao Pazo de Liñares, a actividade tamén incluía outras paradas na comarca, como unha visita ao Corpiño, así como un paseo xeral pola propia capital dezá. «Tivemos moi boa sorte co bo tempo, quedounos un día xenial para visitar a zona», conta Celso Sánchez.