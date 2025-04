Los generadores salvaron el ordeño en las granjas

Buena parte de las explotaciones de vacuno de las comarcas, sobre todo las de mayor dimensión, están preparadas para afrontar un corte de suministro y por eso la incidencia del apagón en el sector fue ínfima. Así lo asegura el representante de Unións Agrarias Javier Iglesias, quien subraya: «pienso que salvamos el día». Las granjas que no disponen de generador tiraron de la toma de fuerza de los tractores para mantener activos los sistemas de ordeño y no solo que no se perdiese la producción de leche de la jornada, sino evitar patologías a los animales a causa de mastitis.

Tratantes, ayer, en la lonja de la Semana Verde. | Bernabé

Superado sin problemas el ordeño matinal [la caída del suministro se produjo poco después del mediodía] los ganaderos vivieron con incertidumbre las siguientes horas y ya se prepararon para lo que podía acontecer. Con los generadores de gasóleo a pleno rendimiento se superó el segundo ordeño de la jornada en la mayor parte de las granjas, más dificultades tuvieron algunas explotaciones poco dimensionadas que en casos no cuentan con sistemas alternativos de generación. Javier Iglesias comenta que con la modernización del sector, las nuevas tecnologías son una parte esencial para el funcionamiento de, por ejemplo, los robots de ordeño. A pesar de que no hubo inconvenientes para extraer la leche a las vacas, la dependencia de Internet y de las conexiones digitales sí impidió la transmisión de datos desde los robots a los mecanismos digitales en los que queda registrada tanto el animal como su producción. Estas tareas, ahora automatizadas, en algunas granjas se realizaron manualmente.

Con el ordeño solucionado, el problema surgió para mantener en funcionamiento los tanques en los que se almacena la leche para ser recogidos por el transporte que, a su vez, la entrega en la industria. Sin electricidad y con los grupos externos ocupados, en muchas explotaciones no fue posible mantener la leche con unos niveles de temperatura óptimos porque los tanques de frío no funcionaron con normalidad. Iglesias explica que desde el sindicato se contactó ya con la industria con el fin de que no se tengan en cuenta los resultados analíticos del producto de esta jornada, pues un índice bacteriano elevado [que cree no se dará] implica una penalización en el pago del litro de leche. Lo que se demanda es que se descarte el resultado bacteriano ante la imposibilidad de enfriar la leche en los parámetros habituales. «Creemos que no saldrá un índice bacteriano muy alto, pero en todo caso ya se lo planteamos a la industria», relata el representante del sindicato ganadero mayoritario en la zona.

Tanque de frío en una explotación de Lalín. / Bernabé

La normalidad regresó en la mañana de ayer a los cientos de explotaciones de las comarcas y en torno a las 6.00 horas llegaban los camiones cisterna para recoger la leche. Como en otros sectores, hubo algunas incidencias, aunque la mayoría del transporte realizó su labor diaria. Este fue el caso de la Ganadería Pérez, de la parroquia lalinense de Sello. José Nogueira disponía desde hace tiempo de un generador que empleó durante la jornada y que le funcionó como un auténtico salvavidas para normalizar una jornada extraordinaria.

Apretones de manos en la subasta de Silleda

La imposibilidad de montar el dispisitivo digital que emplea la Central Agropecuaria de Galicia para la subasta de ganado obligó a la Semana Verde a cancelar la sesión semanal de todos los martes. La organización informó anteayer a los primeros transportistas que llegaban a Silleda en torno a las 20.00 horas de la cancelación de la puja y muchos optaron por emprender el camino de vuelta, pero otros que ya habían descargado los animales se quedaron.

Las transacciones se realizaron como en las ferias de antaño, mediante un apretón de manos entre vendedor y cliente. Julio Pérez Filloy, coordinador del área de ganadería de la FIG, indica que finalmente hubo bastante ganado a pesar de estas circunstancias en una sesión inédita en las instalaciones silledenses.