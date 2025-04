Contratan el diseño de la imagen corporativa de las áreas parroquiales

El Concello de Lalín adjudicó a la imprenta Alvarellos, por un importe de 2.172 euros, el contrato para el diseño gráfico y la creación de la identidad corporativa de las ocho áreas parroquiales del municipio, en el marco de la aplicación de la agenda urbana. Las zonas incluidas en esta actuación son A Balouta, Val do Arnego, O Candán, Val do Deza, Vía da Prata, Val do Boi, Carrio Sur y Alto de Vales. La empresa contará con un plazo de un mes para llevar a cabo el encargo, a partir de la notificación oficial. Asimismo, deberá respetar las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, legislación laboral, medioambiental, mercantil y civil. La aprobación del expediente corrió a cargo de la Junta de Gobierno Local, que acordó la adjudicación por unanimidad de los miembros presentes.