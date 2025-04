El PP propone a ediles del gobierno de Luis Calvo que asuman la Alcaldía

El Partido Popular de Agolada exige al alcalde, Luis Calvo, que entregue de inmediato el acta como concejal y abandone la corporación. Es la reacción del grupo encabezado por Mari Carmen Seijas, que mañana registrará la solicitud de un pleno extraordinario para que el mandatario ofrezca explicaciones sobre su condena por prevaricación y falsedad documental que –si bien recurrirá– lo condena a tres años y seis meses de prisión y más de 13 años de inhabilitación. Seijas planteó ayer en una comparecencia en la sede comarcal del PP, en Lalín, que uno de los ediles de Calvo asuma la Alcaldía, cuestión que ve difícil, pero sería la única salida que estima le queda al gobierno para mantener su «dignidad».

La portavoz municipal aseguró en varias ocasiones que la sentencia judicial le genera, como vecina de Agolada, una sensación de vergüenza por la imagen que traslada a la opinión pública el municipio y reiteró que un episodio como este nunca se había producido en la «historia de Agolada ni de la comarca». Al margen de la decisión que tome el regidor [los populares sospechan que agotará todas las vías posibles, cuestión que respetan] Seijas anunció que su partido mantendrá la misma hoja de ruta de trabajo a favor de los ciudadanos con el objetivo, también, de ganar las elecciones dentro de dos años, al tiempo que no restó legitimidad al gobierno de Calvo por haber sido la opción política preferida por los vecinos hasta ahora.

La gravedad de la sentencia supone, para Seijas, que Calvo no pueda permanecer más tiempo al frente de la corporación y, por otro lado, reparó en que existe una cuestión que no debe dejarse de lado: está obligado a pagar una multa de 26.000 euros que, en caso de que no asuma, deberá ser satisfecha por la administración municipal. La subida del sueldo que se aprobó el alcalde es para la popular un síntoma de que desconfiaba de un varapalo judicial.

«Pasamos de tener un alcalde peculiar y populista a un alcalde condenado por corrupción», dijo, recordando que Calvo llegó a la política enarbolando la bandera de la justicia y entre amenazas de realizar una auditoría a la gestión de su predecesor, el popular Ramiro Varela, paso que finalmente no dio. El regidor del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) fue censurado también por Seijas por su gestión. Así, dijo que en estos seis años había despilfarrado recursos públicos hasta el punto de gastar unos 800.000 euros que había de remanentes cuando accedió al poder, otro medio millón existente en cuentas y, además, en la actualidad el ayuntamiento acumula pagos pendientes con proveedores que rondan el millón de euros.

Para Seijas no existen dudas: el precinto de la actividad de la empresa Lácteos Farelo fue una represalia personal contra el dueño de una de las principales empresas del municipio, que además da empleo a muchos agoladeses, tomada desde la posición de alguien que pretendía aprovecharse de su puesto para, en cierto modo, destruir a un convecino. Es más, la popular pone como ejemplo la catadura moral de Calvo cuando en el juicio trató de descargar en su secretaria personal la responsabilidad de la comunicación del precinto. Junto a sus compañeros de partido Santiago Castro y de Víctor Sarandeses, citó como los ediles de Calvo por proteger «a su amado líder» se desdijeron en sus declaraciones. La llamada a la cordura, ahora, implica a todos los concejales del PAyJ.