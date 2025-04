La corporación de Lalín celebrará por primera vez un debate acerca del estado del municipio

«Cuando vi que Compromiso pedía esta moción, lo primero que pensé fue que lo pide porque al señor Cuíña le gustan los debates y que no tenía pies ni cabeza y la ley no prevé un debate sobre el estado del municipio. Quedé pensando y dije, no tenemos nada que ocultar y tenemos bastante gestión». Así resumió el alcalde de Lalín, José Crespo, su respaldo a la iniciativa del grupo de la oposición para celebrar un debate sobre el estado del concello, que podría convocarse ya para mayo o junio en la sede municipal. «A mí también me pide el cuerpo salsa», prosiguió, al tiempo que reivindicó Lalín «como un concello con fama de vanguardia en algunas cosas y esto nos pondría más en el mapa». Los políticos salieron convencidos de que Lalín el primer concello que celebraría una sesión más propia de los parlamentos estatal y autonómico, pero este tipo de debates se celebró ya hace muchos años en Pontevedra y más recientemente, en 2023, ya con Lores como alcalde.

Rafael Cuíña había lanzado minutos antes esta propuesta como forma de que los ciudadanos pudiesen conocer la realidad municipal y cuando parecía que Crespo descartaría, a tenor de sus palabras, una ocurrencia, anunció el voto favorable de su gobierno en mayoría. Tanto PSOE como BNG, antes, habían secundado la propuesta por entender que aportaría transparencia a la gestión municipal. El socialista Anxo Álvarez apuntó que podría ser buen momento ahora, en el ecuador del mandato, mientras que Francisco Vilariño (BNG) afeó al ejecutivo por haber tumbado sistemáticamente las solicitudes de comparecencia tanto del mandatario como de concejales delegados. «A mí, cuando era concejal del gobierno y me la pedían, tardaba en tiempo que se tarda en firmarla», indicó.

Medio siglo de democracia

Lo que no salió adelante, por el veto del gobierno local, fue la solicitud del grupo socialista sobre la celebración de actos por los 50 años del actual período democrático. Para Álvarez, es justo y saludable promover un acto conmemorativo, con un tributo a la primera corporación salida de 1979, de reconocimiento de 50 años de «libertad y de democracia en Lalín» que coincidió con la época de «mayor prosperidad». Con el respaldo de Compromiso [Cuíña invocó el espíritu de la Transición] y BNG, el PP justificó su negativa achacando a los socialistas la utilización de la figura de Francisco Franco para tapar cuestiones de preocupan a los ciudadanos. Su portavoz, Avelino Souto, dijo que los acontecimientos históricos deben estudiarse en los colegios y no ser utilizados por los partidos. «Pedro Sánchez saca el comodín de Franco cuando tienen problemas », espetó al PSOE, si bien proclamó: «nadie duda que Franco fue un dictador».

«No vamos a entrar en la dinámica del PSOE, pero el PP no es franquista y lo hemos demostrado sobradamente», apuntó Crespo.

Mejora de la Rolda Leste a petición de los nacionalistas

El grupo de gobierno se comprometió a adecuar la Rolda Leste, aunque tanto el alcalde como el edil de Obras, José Cuñarro, avanzó que todo el dinero que se pueda destinar será insuficiente porque el vial circunvalatorio presenta unos defectos desde su construcción solo salvables con el levantamiento de todo el firme y, en definitiva, rehacer toda la ronda. Fue esta una demanda del BNG en la que Vilariño plateó la implicación de administraciones superiores para financiar el proyecto y recordó que el cuatripartito había dedicado 800.00 euros a la única intervención integral que se hizo. Cuíña cargó contra Xunta y la expresidenta provincial Carmela Silva, por no haber cofinanciado los trabajos. «Lo advertí a la entonces conselleira María José Caride y me aseguró que en mi vida vería el deterioro del vial», apuntó Crespo, que priorizó bacheos en las zonas más deterioradas y dijo que buscará recursos en Xunta y Diputación al confluir en la Rolda Leste carreteras de ambas administraciones.

Incremento en el coste del servicio de ayuda a domicilio

Después de años de espera el grupo de gobierno trajo a pleno el expediente de contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que, como ya había avanzado, supone un importante incremento de costes para las arcas municipales. Se lanzará a la plataforma de contratación por un período de dos años prorrogables a otros tantos y con la incertidumbre de un posible recurso que tumbe el pliego. La edil de Benesatar Social, Carmen Canda, explicó que los precios ordinarios por hora en dependencia pasan de 17,25 a 26,76 euros respecto al concurso de hace cinco años [de 21,37 a 31,54 el fin de semana], mientras que en libre concurrencia se encarece de 18,25 a 26,78 euros la hora a tenor de las especificaciones marcadas por los técnicos municipales para un concurso que computa un total de 81.760 horas anuales, un 10% más que en el contrato anterior. Vilariño, muy duro durante toda su intervención, manifestó que el pliego está diseñado para que la concesionaria «se forre» y para «hacer negocio con nuestros mayores». Acusó a Canda de haber engañado a las trabajadoras por cancelar una reunión in extremix, no incluir propuestas de conciliación que no supondrían un coste añadido o de pretender aplicar jornadas maratonianas, de 8.30 a 21.30 horas en los turnos, incluso con más tramos horarios los fines de semana. Otro ejemplo que para Vilariño pone en evidencia al ejecutivo es haber propuesto el cobro del kilometraje a 0,2365 euros cuando el mínimo legal está en 0,24 y concellos como Silleda o Vila de Cruces abonan al plantel 0,26. A esta cuantía se llegaría en Lalín en el año 2030. Alba Forno (PSOE) pidió que se velase tanto por la calidad de un servicio que en menos de un año tiene una veintena de usuarios menos y cientos en lista de espera, y recordó que este contrato se encarecerá en 450.000 euros anuales, considerando así la necesidad de mejorar las condiciones del plantel. Por parte de Compromiso, Teresa Varela acusó al gobierno de mentir cuando aseguró meses atrás que el pliego estaba listo, pues, dijo, la propuesta fue firmada el día 14 y ya había quedado ultimada por los funcionarios en febrero. Estos tiempos representan para Varela la desidia del ejecutivo por agilizar este contrato. Avelino Souto se dirigió casi de forma permanente a Vilariño, al que acusó de mentir deliberadamente con algunos de sus razonamientos. Indicó que los valores de los desplazamientos son los fijados en un convenio que, si está desfasado no es competencia del Concello de Lalín, que el IPC viene determinado por las previsiones del Banco de España y negó que se asignen ocho horas de jornada laboral los festivos. Sobre las tareas obligatorias para las trabajadoras del servicio, también negó, como citó Vilariño tras releer el pliego, que deban asumir tareas de limpieza en las viviendas de los usuarios. Tampoco dejó pasar que el SAF atenaza la economía de los concellos cuando debería ser financiado por Estado y Xunta. El año pasado fue necesario movilizar 892.959 euros.