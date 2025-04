A Xunta premia a O Foxo polo seu labor en integración

O CEIP do Foxo foi recoñecido coa terceira posición na categoría A do II Premio ConVivimos 2024, galardón promovido pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia, co obxectivo de distinguir as boas prácticas na promoción da convivencia e do benestar emocional nos centros educativos.

O acto de entrega celebrouse onte en Santiago de Compostela e contou coa presenza do conselleiro, Román Rodríguez, que estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. No evento recoñeceuse o traballo de 18 centros galegos nos ámbitos da inclusión, a convivencia escolar e a loita contra o acoso.

A distinción ao CEIP do Foxo destaca o compromiso do centro estradense na creación dun clima educativo baseado no respecto, a participación e a atención á diversidade. O proxecto valorado aposta por integrar o alumnado en actividades que fomentan os valores democráticos, o coidado mutuo e a xestión positiva dos conflitos.

Durante a súa intervención, o conselleiro subliñou que estes premios se integrarán na nova Estratexia de inclusión educativa de Galicia, que se presentará proximamente e que servirá como folla de ruta para os vindeiros anos.