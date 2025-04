Nerea Pallares gaña o García Barros coa súa novela ‘Das arañas brancas’

Con grande entusiasmo e pleno convencemento do valor literario da proposta, o xurado do XXXVII Premio de Novela Manuel García Barros fixo público o fallo deste prestixioso certame, promovido polo Concello da Estrada en colaboración coa Editorial Galaxia. A gañadora desta edición é Nerea Pallares Vilar, coa súa novela titulada Das arañas brancas.

O xurado, composto por Noelia Gómez Calvo, Eulalia Agrelo Costas, Marcos Sánchez Calveiro, Armando Requeixo Cuba e Carlos Loureiro Rodríguez (este último como secretario), reuniuse na mañá de onte no consistorio estradense. Tras unha lectura detida dos case cincuenta orixinais presentados e un proceso de selección que rematou con cinco finalistas, a decisión foi tomada por unanimidade.

Segundo destacou o xurado, Das arañas brancas é unha «novela coral ambientada en Camariñas, na Costa da Morte, que entrelaza realismo social, memoria colectiva e elementos mitolóxicos para relatar a rebelión das mulleres dun pobo mariñeiro». A obra articúlase como unha revolta feminina que nace fronte á pasividade dunha sociedade patriarcal ante unha morte inicial. As mulleres da vila toman entón a iniciativa nunha verdadeira insurrección que dialoga entre a tradición e a modernidade.

Nela destaca o tratamento de temas como a transmisión interxeracional, a sororidade, a resiliencia, a violencia patriarcal, a precariedade laboral e o valor dos coidados. Por outra banda, a estrutura formal da obra é especialmente ambiciosa, xa que presenta unha narración fragmentaria, cunha multiplicidade de voces e rexistros que oscilan entre o realista, o mítico, o coral e o poético. A presenza constante do mar e do encaixe funciona como metáfora do entrelazado das vidas e destinos das súas protagonistas. O simbolismo do lema, Das arañas brancas, alude a esa rede que tecen en comunidade, recreada tamén no deseño visual do texto, con xogos tipográficos e imaxes, como as dos diferentes nós que encabezan cada capítulo.

A entrega do premio, dotado con 9.000 euros, terá lugar o vindeiro mes de xuño, coincidindo coa publicación da obra gañadora por parte de Editorial Galaxia.

A autora

Nerea Pallares Vilar naceu en Lugo en 1989 e reside actualmente en Madrid. É licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e conta cun Mestrado en Literatura Comparada pola Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Publicou dúas obras en castelán: o libro de relatos Los ritos mudos (2021) e a novela Sidecar (2015). Colabora tamén en revistas literarias de prestixio como Dorna ou Granta.