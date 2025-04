Mimos para cuidar la Sobreira de Valiñas, «la más singular de Galicia»

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta ha concedido más de 30 ayudas por un importe de 90.000 euros para ejecutar actuaciones de conservación, protección y mejora de ejemplares incluidos en el Catálogo gallego de árboles singulares, que cuenta en la actualidad con 202 ejemplares y formaciones.

Lo hizo en la visita que realizó al Pazo de Valiñas, en la parroquia estadense de Callobre, acompañada por el alcalde, Gonzalo Louzao, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. El objetivo es contribuir a garantizar la preservación de este patrimonio natural, como ocurre en el caso de la Sobreira de Valiñas, un ejemplar de unos 300 años y 23 metros de altura que Ángeles Vázquez calificó como «la más singular de toda Galicia».

La conselleira fue recibida en esta visita por la familia del Pazo de Valiñas –con María y Cristina a la cabeza– quienes durante siglos se han encargado de mimar una sobreira que mantiene su magestuosidad a pesar de que el paso de los años le han ido haciendo mella. Según explicaron, en el año 1988 el alcornoque perdió una parte debido a su peso y a su progresiva inclinación. En ese momento se decidió colocar tensores, para conseguir que el árbol mantuviese la verticalidad y no se rompiese. Esa parte que le falta confiere a la Sobreira de Valiñas esa imagen tan característica.

En los últimos años, la familia ha decidido ir mejorando las condiciones de este centenario árbol, creando un cerco a su alrededor. Este hace que menos gente pase por encima de sus raíces, pero además permite que las bellotas que van callendo del alcornoque vayan germinando y se puedan aprovechar. Además, la Sobreira de Valiñas se ha visto afectada recientemente por un hongo que hace que salgan setas en su parte baja. Por ello debe recibir un tratamiento mensual. Además, también se realizó un tack para árboles para conocer su estadio interior.

Este esfuerzo que realizan desde el pazo por mantener «vigorosa» su centenaria sobreira encontrará este año apoyo por parte de la Xunta de Galicia, que les ha concedido una ayuda que rondará los 2.000 euros. Según adelantaron desde la familia del Pazo, su intención es aprovechar este dinero para ampliar la zona de cierre del alcordonoque hacia el otro lado del muro perimetral, para impedir que tampoco se pisen sus raíces en esa zona. Además, tienen la intención de colocar un nuevo tensor, ya que los que tiene actualmente están muy tirantes por el peso que soportan. Igualmente, sopesan la posibilidad de colocar carteles indicadores e informativos.

Por su parte, Gonzalo Louzao anunció que en los próximos días el Concello de A Estrada instalará cuatro farolas monumentales en el entorno de la Sobreira de Valiñas. Se trata de una petición de los vecinos del lugar de Vilar. Estas ya fueron recibidas y se espera que en breve puedan colocarse a una zona de masa común. El regidor local destacó la importancia de todas estas medidas para cuidar un árbol situado en una zona por la que corría cuando era niño. «É o mellor legado que lle podemos deixar as sociedades do futuro pero tamén un legado importante a nivel de turismo», manifestó Louzao, que agradeció el esfuerzo deMaría, Cristina y toda su familia en el cuidado de una sobreira «que xa é velliña e que necesita ser coidada dunha maneira especial». "É unha árbore que podería estar tranquilamente no escudo da Estrada".

Tal y como manifestó la conselleira, la Sobreira de Valiñas ocupa un lugar especial en el catálogo de árboles singulares de Galicia. Cabe señalar que A Estrada cuenta con otros tres árboles más en esta lista. Uno es el Abeto Branco de Carballal, en la Finca Miradoiro de la parroquia estradense de Arca. Los otros dos se encuentran los jardines del Pazo de Oca. Se trata de una Camelia Reticulada, que está considerada la más antigua y alta de Europa de su especie, y una Criptomeria Elegante, que ronda los 300 años y tiene una inconfundible copa que orienta desde la lejanía dónde se ubica el pazo. Ángeles Vázquez auguró que pronto podría haber una nueva, señalando a la sobreira de unos cien años situada a poca distancia de la histórica Sobreira de Valiñas.