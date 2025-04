Maril sostiene que el gobierno no sabe cómo ejecutar el ‘skate park’

El portavoz municipal del PP de Silleda, Ignacio Maril, considera un «auténtico despropósito» que el gobierno de Paula Fernández Pena no acometa el proyecto del skate park que «debería estar concluido hace meses, como denunciamos en enero». Para Maril, el problema radica en el propio grupo de gobierno, que cada día «deja más claro que es incapaz de afrontar la gestión del Concello de Silleda», e ironiza con que «siempre tendrá a Matías [Rodríguez] da Torre para echarle la culpa de todo». El edil popular señala que «lo que tienen que hacer es dejar de culpar a los demás y explicar por qué han pasado más de cuatro meses desde que se suponía que la obra estaría terminada y todavía no han hecho nada para encontrar una verdadera solución».

Para Ignacio Maril, las justificaciones que se ofrecen desde el gobierno local de Silleda para no ejecutar las obras según lo previsto son una mera excusa para intentar encubrir su nefasta labor: «Hicieron el proyecto, redactaron el informe preliminar, lo adjudicaron, dejaron pasar los plazos de ejecución y ahora buscan una excusa una vez más para tapar su incompetencia, aunque como siempre, la culpa será de otros y no de la alcaldesa». En su comunicado, Maril añade que «¿por qué han pasado más de cuatro meses desde que se suponía que las obras estarían terminadas sin que la alcaldesa haya hecho nada para solucionar este problema? Esta es la pregunta que deben responder a los vecinos y dejarse de poner excusas».

Desde las filas populares también recuerdan que si no hubiera sido por la ampliación de plazo concedida por la Diputación para la ejecución de estos proyectos, «el gobierno de la señora Paula Fernández Pena habría perdido la subvención que financia esta obra». El edil popular le pide a Pena que asuma su responsabilidad: «Ya vemos lo que está pasando con el albergue de A Bandeira, y con los años que llevan prometiendo el skate park, igual intenta culpara de este desastre a Matías Da Torre, pero la realidad es que la gente no es tonta. Esta es otra metedura de pata de la alcaldesa y su equipo, y no tiene sentido que intente victimizarse como siempre hace; lo que tiene que hacer es asumirlo y exigir responsabilidades a quien sea responsable, y empezar a trabajar por los intereses de los vecinos para solucionar el problema cuanto antes».