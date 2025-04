Ecos fai regalos e invita a cañas polo Día da Nai

A asociación de comercio de Silleda estrea campaña polo Día da Nai, con refrán incluído: Entre abril e maio ECOS racha o saio! Esta primeira edición comeza hoxe, venres 25 de abril, e remata o domingo 18 de maio. O sorteo será o xoves 22 de maio ás 20.30 horas en directo a traves de Instagram.

Aos clientes, con cada compra dun importe mínimo de 10 euros, daráselles unha rifa que deberán cubrir co seu nome e teléfono de contacto e depositar na urna do establecemento no que mercou. Cada rifa acredita unha participación no concurso, no cal poderán gañar agasallos en forma de lotes, mercados nos propios establecementos asociados.

Tamén contarán coa primeira edición de Cañecos ou «xoves de cañas»: as tardes dos xoves 1, 8 e 15 de maio, os clientes máis fieis poderán disfrutar dunha caña ou un refresco totalmente de balde canxeando os vales que lles entregarán nos negocios onde fagan as súas compras. Vanse repartir 1.000 vales entre todos os establecementos para agasallar á clientela.

«Con esta nova campaña o que pretendemos é dinamizar o comercio local facendo tamén fincapé na hostalería e, desta maneira, que todos os sectores dos que consta o comercio de Ecos queden incluidos», indican desde o colectivo. Pon fin así ás súas campañas de primavera e xa traballa no novo proxecto que quere sacar para outono.