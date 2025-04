—Llegó al cargo sin apenas experiencia previa en política. ¿Qué balance hace de este lustro al frente del partido?

Fue un reto para mí, fue un proceso de aprendizaje, de esfuerzo y de mucha dedicación y trabajo. Creo que en general el balance es muy positivo, aunque tuvimos que afrontar momentos complejos; asumimos grandes retos a nivel político y social, muchas campañas electorales. En las pasadas municipales no conseguimos el objetivo de gobernar, creo que hicimos una buena campaña y resistimos ante un contexto global muy adverso para el PSOE. Teníamos una candidata nueva, mujer y desconocida para buena parte de la ciudadanía; en las generales los vecinos respondieron defendiendo la democracia frente a la derecha y a la extrema derecha y en las autonómicas tocamos fondo, pero se está reconstruyendo el proyecto gallego y los resultados se verán a largo plazo. José Ramón Gómez Besteiro tiene una larga trayectoria en política, pero tuvo un parón muy largo y nos toca volver a empezar desde cero, al margen de que no tuvo tiempo como candidato a la presidencia de la Xunta.

—¿Goza de buena salud el proyecto socialista en Lalín?

Fruto de la labor de la ejecutiva tenemos más gente joven que nunca, que son el presente y el futuro, más implicación de los vecinos, de los militantes... Tenemos más equipo, contamos con una organización viva y con futuro. Me preocupa que los vecinos vean la política como algo cerrado, estamos abiertos a todos los que deseen acercarse a nosotros.

—¿Cómo valora la labor de oposición del grupo municipal?

Creo que hacemos una oposición firme, seria y conciliadora; en política es muy importante ser propositivos. Nos enfrentamos a un PP con mucho poder, nosotros tenemos que quitarle tiempo a la familia y a los trabajos, y delante tenemos a un partido con un ejército de asesores y concejales con salarios y una maquinaria muy potente. Con los medios que tenemos, hacemos un buen trabajo, creo. Cada vez que hablamos, el gobierno se revuelve contra nosotros y acaba tirando de insultos, Crespo está agotado, hay que pensar en cuando se debe dejar paso; es un alcalde asentado en el insulto, en la confrontación, en la crispación y la manipulación. Le falta, para ser un líder en los tiempos que corren, ganas de llegar a entendimientos generar ilusión. Lalín necesita un cambio, respirar un poco. Nosotros, como oposición, somos la alternativa de gobierno y la principal oposición. Tenemos mano tendida, pero también nuestro propio proyecto ilusionante.

—Habla bastante de Crespo, pero parece invencible...

Lo único invencible en la vida es la muerte y torres más altas cayeron, no va a permanecer en la Alcaldía para la eternidad. Es posible un cambio, pasó, puede volver a pasar, y trabajamos para ello. Crespo y el PP están agotados, se dedican a sembrar polémicas, crear debates artificiales para desviar ala atención de lo que es importante y mientras los problemas de los vecinos siguen sin solución.

—¿Sus propuestas tienen calado en la sociedad?

Creo que sí, parte de nuestras propuestas nos llegan precisamente de los lalinenses.

«Crespo debe dar explicaciones por el padrón»

—¿Cuáles son para usted los problemas de Lalín? No tenemos buena cobertura sanitaria en pediatría, un nuevo centro de salud que empeoró el antiguo; listas de espera de más de 10 días para atención primaria; en conciliación hay decena de familias que se desplazan a otros concellos a buscar plazas en las escuelas infantiles u otras que ni siquiera tienen esta opción porque no hay más plazas. Hay lista de espera en el servicio de conciliación en la época estival y vemos, por ejemplo, como el gobierno pierde subvenciones de casi medio millón de euros sin que se ruborice. Después de 30 años del PP hay aldeas sin saneamiento ni traída de aguas y la vivienda es un problema. Pero no solo para los jóvenes, hay familias que no pueden acceder a un hogar por los precios prohibitivos del alquiler y la falta de vivienda. Es una necesidad, y seguiremos insistiendo, en la necesidad de implantar un transporte colectivo entre los puntos principales de la villa, en el presupuesto de este año había 500 euros para comercio, en juventud no hay alternativas y en cultura vimos como esta misma semana se cancelaban actividades... Esto sucede por improvisación y un calendario marcado. Y quiero hablar del padrón, sé que no les gusta, de las irregularidades del padrón. Crespo es alcalde y responsable del padrón, debe dar explicaciones sobre estos e empadronamientos posiblemente irregulares.