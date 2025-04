Las secuelas de la pandemia: las comarcas perdieron 715 autónomos en este lustro

Hace un lustro la actividad económica de las comarcas comenzaba a resentirse seriamente por el impacto de la pandemia sanitaria. A estas alturas estábamos más preocupados de proteger la salud y los test de detección del coronavirus se repartían por los centros sanitarios, mientras la población trataba de adaptarse a una nueva realidad. Los expedientes de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor impactaban en la clase trabajadora y los emprendedores vivían un escenario inédito hasta la fecha.

Aquel marzo de 2020 se cerró con un total de 7.658 autónomos y cinco años después la cifra se redujo considerablemente hasta el punto que en este período se destruyeron 715 empleos por cuenta propia. A comienzos de este año la afiliación de autónomos bajó de la barrera de los 7.000 en los nueve ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes, censo que no ha sido capaz de remontar, al contabilizarse al cierre del pasado mes un total de 6.943. La extensión del teletrabajo no es posible en ciertos sectores profesionales, que exigen de la presencia física del trabajador para desarrollar su actividad y la revolución digital es para muchos un instrumento más para la mejora competitiva, pero no para las tareas diarias de cada oficio. Un lustro atrás Lalín contaba, según los datos oficiales del ministerio, con un total de 2.351 trabajadores por cuenta propia, cifra que se redujo en 154 en este período. Silleda pasó de 1.184 a 1.54, mientras que en Vila de Cruces se mantienen en activo 544 de los 637 que había entonces. En Rodeiro son 448 (79 menos) y 448 en Agolada, donde se destruyeron 40 empleos autónomos. En Dozón, por su parte, constan 188 (17 menos).

En la comarca vecina, A Estrada se sitúa a una notable distancia de Lalín y aglutina un total de 1.603, que son 173 menos, y en Forcarei la cifra de 360 se redujo hasta los 326. Cerdedo [el ministerio desglosa los datos de manera independiente de Cotobade] hay ahora 11 autónomos más de los 74 de hace cinco años y en el otro núcleo de población son 252, seis menos.

La destrucción del empleo autónomo contrasta con el empuje al empleo registrado sobre todo por las afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen general. En la actualidad hay 1.393 personas más trabajando que al inicio de la pandemia, para totalizar 21.335. El desglose por concellos, siempre hablando de donde tienen la sede social las empresas, es el siguiente: Lalín (7.194), Silleda (1.054), Vila de Cruces (1.241), Rodeiro (933), Agolada (467), Dozón (317), A Estrada (5.633), Forcarei (856) y Cerdedo-Cotobade (960).

Si comparamos la afiliación de marzo con la del mes anterior hay que indicar que hubo un aumento de 87 trabajadores, con alzas generalizadas en la mayoría de los ayuntamientos menos en Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Forcarei, pero de una forma casi insignificante.

El centro administrativo de Lalín amplía su oferta hostelera con un segundo bar

Raluca Cojocaru es una ciudadana rumana que lleva unos cuantos años en la comarca, buena parte de ellos como trabajadora del sector hostelero. Después de haber ganado todavía más experiencia en este gremio en varios establecimientos de la zona decidió dar el paso y asumir la labor de empresaria. Este domingo en torno al mediodía abrirá las puertas en la calle Habana del núcleo urbano de Lalín la cafetería Axiña, un establecimiento que incrementará la oferta hostelera en la urbanización de O Regueiriño, centro administrativo del municipio, donde hasta ahora había un bar tras el cierre de otro situado enfrente años atrás. La emprendedora recientemente alquiló el inmueble en el que funcionó el bar Manhattan durante unos cuantos años, que volverá ahora a tener actividad desde este mismo fin de semana. Con un día de descanso semanal, el establecimiento abrirá entre las 7.30 y las 15.30 horas aproximadamente, con servicio de cafetería, desayunos y brunch para sus clientes.