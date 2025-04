Los productores locales de fresa, listos para la recogida de «una buena cosecha»

La llegada del mes de mayo marca el inicio de la temporada de la fresa en Galicia. Los productores locales se preparan para recoger los frutos de la cosecha de este año, para la que hay buenos pronósticos, aunque demasiada lluvia en las próximas dos semanas podría cambiar completamente la calidad de la producción.

Flavia Castro, de Horta da Casa, explica que la mejor época para disfrutar de este tipo de fruta silvestre es junio, aunque ya empieza a darse a comienzos de mayo. En este sentido, defiende su producto como uno «sin competencia en lo que respecta a frescura y sabor». «Actualmente la fresa de Huelva está en plena producción, la de aquí es más tardía y no empieza a darse hasta dentro de un par de semanas, aunque yo ya he probado alguna y viene muy bien de sabor», comparte la emprendedora estradense.

El calendario marca que la recogida óptima se realiza con la entrada del mes de mayo, aunque el volumen de producción depende del clima que acompañe a estas últimas semanas de abril. Así lo expone Castro: «A la fresa le gusta el sol y el calor, pero no en exceso, si no puede quemarse. No le gusta la lluvia, que arranca la flor y con ella el futuro fruto. Ahora mismo hay buenos pronósticos pero hemos tenido varias jornadas de lluvia en Semana Santa y si continúa así podríamos perder gran parte de la cosecha». El pronóstico meteorológico deja espacio al optimismo entre los productores locales, que esperan que el sol ayude a madurar el fruto hasta que llegue a su punto óptimo de calidad y sabor.

En este sentido, cabe destacar que en Horta da Casa se produce al aire libre y a pequeña escala, siendo una plantación autosuficiente que no depende de personal externo para la recogida. Esto implica dos cosas: que la producción depende enormemente de las condiciones climatológicas de todo el año y que la frescura de la fruta que llega al puesto de venta es la máxima que puede ofrecerse en la cadena comercial.

«Yo misma recojo la fruta por la mañana, cuando todavía el sol no aprieta, y la fresa va directamente a la caja en la que se va a vender, para evitar daños y que llegue en las mejores condiciones posibles», dice la empresaria estradense, que añade: «La fresa de aquí es un espectáculo de sabor, no tiene competencia con respecto a la de fuera, pero precisamente porque la producción es menor, el precio suele ser ligeramente más alto que el de la de fuera».

Respecto a esto, la responsable de Horta da Casa explica que todavía no está establecido el precio del coste de la fresa este año, aunque adelanta que «nunca supera los cinco euros el quilo». Así, advierte que todo dependerá del volumen de esta cosecha, pero estima que podría venderse la producción de unas 10.000 plantas.

Biofruit Galicia apuesta por una variante blanca

Mientras que Flavia Castro es garantía de calidad y frescura en lo que respecta a la fresa roja, Biofruit Galicia apuesta también por la innovación y trae al mercado local una nueva clase: la fresa blanca. Esta variante sigue el mismo calendario que la tradicional, por lo que llegará a la maduración del fruto en los próximos quince días, y atraviesa ahora la última fase de la floración. El estradense Javier Agrelo confiesa: «Todavía no la hemos probado pero somos optimistas, es una especie que nos han recomendado mucho y si funciona seguiremos apostando por ella». En su caso sí se necesita mano de obra externa para la recolecta, aunque esta empresa estradense no sufre los problemas –cada vez más frecuentes– de falta de personal, ya que recurre cada año a la misma cuadrilla. «Tenemos afianzada una cuadrilla que a lo largo del año realiza diferentes trabajos relacionados con la cosecha, y que nos garantiza que habrá mano de obra para recoger la fruta, aunque es cierto que cada vez es más difícil dar con gente que quiera involucrarse en estas tareas». Finalmente, Biofruit Galicia ya maquina el cartel de la nueva edición de su Berry & Cider Fest, que cumpliría tres años este 2025. Agrelo adelanta: «Estamos pensando en fijarlo para el 8 de agosto, y a mayores nos planteamos darle un lavado de cara, manteniendo propuestas como la nocturna, pero poniendo el foco en las degustaciones en vez de la música».