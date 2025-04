A Estrada reivindica a súa biblioteca municipal polo Día do Libro

Con motivo do Día do Libro, o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, visitou onte pola mañá a Casa das Letras, nome que recibe a biblioteca municipal dende o seu traslado no ano 2015 ao antigo Edificio José Antonio. O rexedor aproveitou a efeméride para interesarse polo estado actual dun servizo que atravesa un momento de auxe, cun número crecente de cidadáns que recorren ao préstamo para gozar do pracer da lectura.

Durante o seu percorrido polas instalacións, Louzao Dono conversou co persoal da biblioteca e con algúns usuarios, nunha xornada na que as salas de estudo aínda presentaban baixa afluencia. O alcalde puido coñecer de primeira man a exposición de novidades editoriais e comprobar como varios usuarios retiraban o máximo permitido de tres libros por préstamo domiciliario.

Na actualidade, a biblioteca conta con arredor de 19.000 exemplares e pechou o ano 2024 cun récord de 7.173 préstamos, case o dobre que en 2022. Destacan 3.395 préstamos de literatura infantil e 3.778 para adultos. Cun total de 1.797 usuarios rexistrados —cifra en constante aumento— a Casa das Letras consolídase como un punto clave da dinamización cultural estradense.

O incremento sostido do número de altas —256 no último ano— así como o aumento do uso do préstamo a domicilio, con 70 novos usuarios, reflicten o interese crecente pola lectura. Ademais, novembro consolidouse como o mes con maior actividade, evidenciando o papel da biblioteca na vida cultural da vila. Funciona cada día de 09.00 a 14.30 e de 16.00 a 21.30 horas. Os sábados o horario é de 10.00 a 13.00.