Tienen un toque poético, mezclado con decadencia y una belleza de esas que atrapan. Juan Carlos Asorey reconoce que desde muy pequeño le fascinaron los lugares abandonados, así que parecía cuestión de tiempo que esa pasión se juntase con la otra –y por fortuna su dedicación laboral– la fotografía. El resutlados de esa unión es un blog en el que el fotógrafo estradense ha ido recopilando docenas de imágenes tomadas en diferentes localizaciones abandonadas de Galicia y el norte de Portugal. Este tipo de fotografías se conocen como Urbex (Urban Exploration en inglés).

«Desde siempre me han fascinado los lugares abandonados. Hay algo magnético en ellos, algo que invita a detenerse, a observar en silencio y a imaginar todo lo que allí sucedió. Con el paso del tiempo he tenido la suerte de fotografiar varios espacios en ruinas repartidos por diferentes puntos de nuestra geografía. Algunos ya no existen tal y como eran cuando los retraté. Otros han sido rehabilitados o transformados por completo. Y unos cuantos, tal vez los más resistentes, siguen ahí, envejeciendo en soledad». Con estas palaras Juan Carlos Asorey da la bienvenida su blog, bautizado como «Las cicatrices del tiempo: Luz, sombra y memoria de lugares abandonados».

Imagen exterior de una vivienda. / | J. Carlos Asorey

El fotógrafo estradense recuerda que fue hace muchos años cuando se adentró en este mundo. «Conocí a gente a la que les gustaba hacer este tipo de fotos en lugares abandonados y siempre estaban buscando nuevos sitios en los que meterse. Con el tiempo sin embargo me di cuenta de que todo esto tiene también un punto peligroso, porque muchos sitios no son seguros. Además, tienes que tener cuidado de no meterte en propiedades privadas. Sé de gente que tuvo problemas por ese motivo», explica Asorey, quien desde entonces pide permiso a los propietarios para sacar las fotografías interiores.

Los grafitis, una decoración habitual. | / J. C. Asorey

«Entre los lugares que he tenido la suerte de fotografiar se encuentran antiguas mansiones modernistas que fueron testigo de épocas de esplender y posterior abandono. También sanatorios diseñados para tratar enfermedades respiratorias que quedaron inacabados y fueron engullidos por la vegetación durante décadas hasta ser recientemente rehabilitados para nuevos usos culturales», explica en su blog. «Otros lugares incluyen antiguos hospitales psiquiátricos que, tras décadas de actividad, fueron cerrados y dejados al olvido, conservando todavía si imponente estructura. También hoteles que, en otro tiempo, acogieron visitantes en busca de descanso y que hoy se erigen como esqueletos de piedra y madera. Hay también fárbicas que fueron motores económicos de sus comunidades, hoy cubiertas de grafitis y convertidas en espacios de expresión artística espontánea, y torres anexas a antiguas fortalezas que, a pesar de su estado de ruina, siguen dominando el paisaje y recordando tiempos pasados». A través de estas imágenes, Asorey pretende capturar no solo la estética de la decadencia, sino también la esencia e historia de estos lugares.

Esta pasión por las fotografías Urbex es solo un hobby para Asorey, quien desde hace años trabaja como fotógrafo especializado en arquitectura, interiorismo y paisajismo. «Trabajo para arquitectos, interioristas, paisajistas, agencias inmobiliarias y profesionales de la construcción, hostelería o turismo», explica un hombre que también trabajó como fotógrafo de prensa. Además colabora con agencias de fotografía nacionales e internacionales, aumentando su banco de imágenes. Para saber más sobre su trabajo y ver más fotografías sobre Urbex pueden visitar su página web www.jcasoreyfoto.com.