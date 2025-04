Pérez alega que los «números» avalan la gestión del gobierno

La teniente de Alcalde de Lalín , Paz Pérez, lamenta que el PSOE de Lalín y Alba Forno sigan «en la espiral catastrofista con respecto a todo lo que tiene que ver con el municipio y que «se enfurruñe cuando los números en nuestro ayuntamiento cuadran y se compruebe la buena gestión del gobierno» en una época de inversiones récord».

La responsable de asuntos económicos indica a la portavoz socialista que «el gobierno no hizo una valoración de la situación económica, solo se limitó a reflejar los datos económicos que figuran en el informe de Intervención sobre la liquidación del año 2024» y que estos informes dicen que se cumple la regla de gasto, la estabilidad financieira, la deuda está muy por debajo de los límites máximos de endeudamiento y la carga fiscal está en la media de los ayuntamientos gallegos. Añade que la calificación de «caótica» sobre la gestión municipal con un socialista al frente no es una opinión, sino lo que consta en un informe de Intervención.

«Es muy triste ver como se enfurruñan” los socialistas “al ver que la situación económica del Concello no es un desastre como ellos quieren vender y sí cumple con todos los parámetros marcados por ley, una vez se reactivaron las reglas fiscales. Parece que los socialistas lo que querían es que la Lalín y a los lalinenses les fuera mal, el peor posible, y como no es así, disparan contra todo», aduce. Pérez le indica a Forno que no haga el ridículo porque el IBI de un piso en la Castellana multiplica por mucho lo que se paga en Lalín y sobre sus argumentos como que de que la economía del ayuntamiento se sostiene gracias al gobierno central dice que es una falsedad, ya que el PIE es una aportación obligatoria que no depende una decisión política y sí de un reparto porcentual entre las administraciones en función del recaudado. «Son argumentos solo comparables al ya ridiculizado de sí se ve el cielo hay internet», manifiesta.

«Los socialistas son los menos indicados para hablar de deuda cuando tienen en quiebra técnica al país», señala y dice que a finales de 2024, la deuda del Concello de Lalín eran del 53%, mientras la del gobierno, con Sánchez al frente, es del 101». Subraya que sí Lalín tiene una deuda de 9 millones fue porque acometió obras necesarias, urgentes y demandadas por los vecinos y remarca los más de 12 millones de inversiones.