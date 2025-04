«Gañar un premio así dache ánimos para seguir apostando pola moda»

Lucía Janeiro, deseñadora de moda de Forcarei, vén de conseguir o terceiro posto no 31ª Edición do Concurso de Noveis Deseñadores que se celebrou dentro da XXXIV Mostra do Encaixe de Camariñas, coa colección Paint it Colors, presentada xunto aos seus compañeiros Clara Rey e Antonio Soto.

-Como viviu esta edición da Mostra do Encaixe de Camariñas? Que sensacións lle deixa?

-Foi unha experiencia moi boa. Estou moi contenta. Xa é o segundo ano que participo no concurso como deseñadora, e antes xa participara como modelo. Así que podo dicir que xa son un pouco veterana (risas). É unha experiencia única e moi enriquecedora.

-Este ano concursou en grupo. Como foi a diferenza con respecto á participación individual do ano pasado?

-A principal diferenza foi que notei máis nivel que o ano pasado. Había máis competencia, as coleccións eran moi boas, e víase unha evolución clara respecto ao 2024. Traballar en grupo tamén foi diferente: os prazos son máis levadeiros porque repartes tarefas, aínda que ás veces é complicado poñerse de acordo a nivel creativo. Por sorte, como somos amigos, entendémonos ben.

-Que vos levou a inspirarvos nos anos 60 para crear Paint it Colors?

-Escollimos esa década polo seu gran peso social e político. Foi unha época de moito cambio, algo que nos interesa persoalmente. Fixámonos na moda, a arquitectura e a decoración deses anos, e tamén na música: de feito, o nome da colección vén da canción Paint it Black, dos Rolling.

-Conseguiron o terceiro posto nun certame con arredor de 30 deseñadores. Que significa para vós este recoñecemento?

-Foi un empuxe importante. Estamos nun momento no que aínda estamos buscando o noso camiño, nese proceso de decidir se seguir con isto da moda ou non. É un mundo difícil, con poucas saídas, sobre todo no rural. Este premio danos confianza e ánimos, é como unha mensaxe de que o que facemos gusta, de que imos polo bo camiño.

-Cando comezou no mundo da moda?

-Comecei traballando como modelo aos 16 anos, así que xa levaba tempo no sector antes de estudar deseño. Con 19 anos entrei na Escola Mestre Mateo. Xa aprendera algo de costura coa miña nai, que tamén cose e sabe facer punto, pero foi nos estudos cando empecei a tomalo realmente en serio.

-Tamén vestiu ás Fillas de Cassandra nos Mestre Mateo. Como xurdiu esa oportunidade?

-Presentara o meu TFG no desfile da escola e unha das estilistas dos Mestre Mateo viu o meu traballo. Preguntoume se me gustaría vestir ás Fillas de Cassandra e pareceume un soño, porque son moi fan delas

-Algunha meta a longo prazo?

-Encantaríame ter unha marca propia de roupa upcycling, baseada na reutilización e na sustentabilidade.