Interritmos trae a Carboeiro unha sesión coa foliada e a ‘jarana’ como protagonistas

O mosteiro de Carboeiro acolle este venres, día 25, unha sesión do programa Interritmos, sobre emprendemento e música de raíz. Baixo o lema A foliada e a jarana como precursoras das jam session, e da man do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Pontevedra Norte, o convento silledense volve confirmarse como espazo de diálogo cultural con esta proposta, na que serán protagonistas o folcore galego e o flamenco.

A cita será de 18:00 a 20:00 horas, aberta ao público ata completar aforo, e con inscrición previa a través do mail interritmos@paideia.es. Haberá un parladoiro moderado por Patricia Hermida, manager e xestora cultural, coa participación da bailaora Carmen Camacho e do músico galego e flamenco Antonio Luz. O showcase (exhibición) será a cargo do grupo silledense Xirandola.

Interritmos pasou de ser un concurso a un novo programa de detección e capacitación de talentos que suporá seguir avanzando nunha das liñas estratéxicas de desenvolvemento do territorio a través da arte. É unha proposta baseada na innovación, o emprendemento, a aposta polos recursos creativos de Galicia e a participación activa da poboación local na que participan GDR de Galicia e as fundacións Paideia, EOI e Paco de Lucía. Ao longo deste ano o programa vén posibilitando propostas de formación e eventos nos que abordar diferentes xéneros artísticos como a música, as artes escénicas e actividades dirixidas a diferentes públicos.

Pechado ás visitas

Con motivo da celebración, o mosteiro estará pechado ás visitas o venres pola tarde, se ben abrirá no seu horario habitual pola mañá (de 11:00 a 14:30 horas). Dende o Concello de Silleda agradécese ao GDR Terras de Pontevedra Norte, do que forma parte o municipio, a aposta por este lugar emblemático onde continuarán a programarse outras propostas culturais, coma nos últimos anos.