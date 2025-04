Da Torre sostén que foron Pena e Cuiña os que negociaron a parcela do albergue

Matías Rodríguez da Torre responde ás acusacións do goberno socialista de Silleda sobre a polémica dos terreos do albergue de peregrinos da Bandeira. «É mentireira, non conta a verdade, acúsanos de cuestións totalmente falsas», manifesta o exedil do BNG.

Da Torre lembra que había unha parcela comprometida para o albergue por parte dalguén afín a Ofelia Rey, alcaldesa de Silleda logo da moción de censura de 2009. Pero en 2011, cando o PSOE recupera a alcaldía para Paula Fernández Pena, os donos deciden non ceder a finca ao Concello, porque «en Trasdeza as cuestións tómanse a nivel persoal». Tocaba buscar outra parcela, que «pasa a ser a de Rosa [García]», daquela traballadora municipal, e quen a procura son Pena, que tiña as competencias en Urbanismo, e o seu concelleiro de Obras e veciño da Bandeira, Manuel Cuiña, apunta Da Torre, entón membro do goberno.

«Por que digo isto? –inquire o exconcelleiro nacionalista–. Porque todo o mundo que coñece a estes dous personaxes políticos sabe que en ningún momento ían ceder ningunha das cuestións que teñen que ver co urbanismo e coas obras». Aclara que a Concellería de Turismo, que el dirixía, «encargábase da difusión e da divulgación turística, non das especulacións urbanísticas, e menos aínda das cuestións administrativas que tiñan que ver co urbanismo ou coas obras». O albergue construirase no predio de Rosa García. «Había moitas présas por tirar para adiante, e todo o que se impute á falta de previsión, ás présas, ás irregularidades administrativas ou urbanísticas que puidese haber ao conveniar esta parcela para situar o albergue, entre a propietaria, o Concello de Silleda e a Xunta de Galicia, evidentemente, non van ter que ver coa responsabilidade directa do BNG, que nese momento ostentaba a Concellería de Turismo», afirma Da Torre.

Lembra que a inauguración do albergue, en xullo de 2013, estivera presidida pola alcaldesa e a directora xeral de Turismo, Nava Castro, e que el, malia ser o concelleiro de Turismo, nin sequera fora convidado, senón que o avisou o entón voceiro municipal do PP, José Luis Espiño. «Era tal a teima do PSOE en que o Bloque Nacionalista Galego non tivese nada que ver co albergue da Bandeira nin coas políticas que se facían na vila da Bandeira que ata se nos ocultou esa inauguración», denuncia. E di que asistiron pola «responsabilidade moral de continuar loitando pola chegada dese albergue». En definitiva, nega que tivesen algo que ver coa xestión urbanística do convenio e insiste en que nin Pena nin, sobre todo, Cuiña lles «ía deixar certo protagonismo na vila na que se cría dono e señor».

A maiores, Da Torre confesa estar canso, coma «moita xente en Trasdeza», de que de vez en cando se acorden deles «para enmerdalo todo», coa finalidade de «ocultar a falta de dilixencia ou as irresponsabilidades ou a falta de boa xestión que se da en momentos determinados por parte desta alcaldía ou por parte do PSOE». «Ás veces, a culpa ás veces é dun, e haina que recoñecer e xa está, e non pasa absolutamente nada porque Paula Fernández recoñeza que ten responsabilidades directas en moitas cousas nas que se equivoca».

«Hai xente que se dedica a vivir da política, servirse dos cidadáns e perpetuarse no poder –engade–, mais a xente sabe que pola nosa parte sempre houbo integridade e honestidade e que nunca se din mentiras». Sinala que incluso había «concelleiros do PSOE, e poderano verificar, que traballaron man a man con nós nese goberno que se fiaban máis da nosa honradez ca da dos seus xefes de fila».