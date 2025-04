Victorino Gutiérrez Aller, un xurista amante da nosa lingua

Un día máis en Lalín, unha vila na que sempre me sinto como na miña casa. Unha casa na que pasei cinco anos inesquecibles da miña primeira xuventude e da que conservo grandes recordos e grandes amigos. Nesta ocasión, acudín a Lalín á homenaxe a un lalinense de prestixio. Un xurista e galeguista que, dende a súa notaría, empurrou, como poucos, o uso da nosa linga nos ámbitos forense e da fe pública.

Coñecín a Victorino Gutiérrez Aller, Coco para os amigos, cando eu estudiaba alí no instituto, pero tiven a sorte de tratalo, anos máis tarde cando, sendo deputado no Parlamento de Galicia, coordinaba o relatorio (ponencia) que elaboraría o texto da Primeira Lei do Dereito Civil de Galicia, aprobada polo Parlamento no ano 1995 e que contén importantes aportacións de Coco e doutros espertos na materia.

Aí amosou o gran coñecemento que do noso Dereito Civil consuetudinario tiña Victorino, pero tamén a súa sempre boa disposición para analizar outras propostas e a súa flexibilidade para acollelas, en ánimo dunha convinte unanimidade na aprobación diste primeiro texto. Así acontece cando, durante o debate parlamentario, se plantexa unha proposta doutro ilustre xurista, tamén colaborador na elaboración do texto, chamado José Antonio García Caridad. O exmaxistrado, exvocal do Consello Xeral do Poder Xudicial, expresidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e, entón, presidente da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, propón, de xeito inflexible, que na prelación de fontes no noso Dereito Civil, o costume prevaleza sobre a Lei do Parlamento, proposta que asumen algúns dos integrantes do relatorio, á que eu poño importantes reparos e que Victorino considera, tecnicamente, pouco consistente.

Á vista da discrepancia que poñía en dúbida a unanimidade na consecución do texto da futura lei, Victorino chámame á súa residencia de verán en San Vicente do Mar para falar do tema. Despois dunha longa e amigable conversa, chegamos á conclusión de que o consenso e a unanimidade, no que sería o primeiro texto elaborado e aprobado polo Parlamento Galego, aconsellaban que cedésemos nós e aceptásemos a proposta de García Caridad, coa idea de, nunha próxima reforma, alterar esa prelación. Así foi, a Lei aprobouse por unanimidade e, dez anos máis tarde, cando se estuda a reforma, na que eu novamente son membro do relatorio, tivemos unha nova conversa que rematou cas seguintes verbas do meu interlocutor: «agora non pode haber marcha atrás».

Así era Victorino: gran xurista, galeguista, dialogante e gran persoa.