«La madera gallega es muy especial, vale para todo»

El torno del estradense Iván Otero ha dado forma durante más de veinte años a centenares de piezas de madera. Tablas, juguetes o utensilios de cocina entre otras muchas obras han salido del taller que este artesano, heredero del oficio de su padre, mantiene con orgullo en A Estrada. Y ahora, esa destreza artesanal llegará a las aulas gracias a su participación en las Primeiras Xornadas da Madeira que organiza el Centro Integrado de Formación Profesional A Xunqueira de Pontevedra, que tendrán lugar hoy y mañana.

-¿Qué supone para usted participar en estas Primeiras Xornadas da Madeira?

-Para mí es una satisfacción que cuenten conmigo para este tipo de iniciativas. Siempre estoy dispuesto a colaborar, sobre todo con gente que se implica en dar visibilidad a nuestro oficio. Es una forma también de devolver algo a quienes se acuerdan de nosotros y valoran nuestro trabajo.

-¿Qué enfoque va a dar a su taller práctico? ¿Qué espera transmitir a los alumnos presentes?

-Mi intención es mostrar un poco cómo se tornea la madera, que es una técnica bastante desconocida para la mayoría. La gente no suele saber muy bien cómo funciona este proceso. Por eso me gustaría enseñar en qué consiste, cómo se hace y qué pasos seguimos. Mostrarlo en directo ayuda a que se valore más.

-¿Va a llevar alguna muestra de su trabajo, o crearán algo allí?

-No solemos tener muestras porque normalmente trabajamos todo por encargo, bajo pedido. Cada pieza es única y diferente a la anterior, así que no disponemos de un catálogo ni nada similar. Lo que sí haremos durante las jornadas será crear algunas piezas allí mismo, para que los alumnos vean el proceso en vivo y puedan aprender, pero no llevaremos una exposición como tal.

-¿Qué le parecen este tipo de colaboraciones entre centros educativos y profesionales del sector artesano?

- Me parecen muy necesarias, aunque creo que se hacen pocas. Debería haber más colaboración y más implicación tanto por parte de los profesionales como de los centros educativos. En este caso concreto, el CIFP A Xunqueira se preocupó, pero son casos excepcionales. Habría que extender estas iniciativas, también aquí en A Estrada. Es importante que la gente que está estudiando vea cómo es el trabajo real, cómo se hacen las cosas fuera del aula, porque es completamente distinto.

-Lleva casi 23 años en el entorno de la madera gallega. ¿Cómo empezó su relación con el oficio?

-Viene todo de familia. Mi padre ya trabajó en esto, así que yo simplemente seguí sus pasos.

-¿Qué tiene la madera gallega que la hace especial para usted como artesano?

-La madera gallega es muy distinta a otras. Destaca por su dureza, por su comportamiento al trabajarla, por su color… Tiene muchas particularidades que la hacen única. Es una madera que, por sus propiedades, resulta muy interesante desde el punto de vista artesanal.

-¿Para qué tipo de objetos o muebles considera que es más adecuada o idónea?

-Vale para todo, realmente. No hay nada que se le resista. Es más, yo diría que deberíamos aprovechar más la madera de aquí, en vez de recurrir tanto a la de fuera. Aquí se usa mucho para artículos de menaje, como tablas de cortar, morteros y ese tipo de piezas de cocina más pequeñas.

-Uno de los aspectos que también va a mostrar es el de la parametrización de piezas. ¿En qué consiste exactamente y cómo lo integra en su trabajo?

-Consiste en copiar una pieza a partir de un plano o modelo inicial. Utilizamos herramientas y máquinas que nos permiten replicar esa pieza exacta las veces que haga falta. Eso ayuda a optimizar el trabajo y a que las réplicas queden iguales, con precisión. Es una forma de agilizar el proceso sin perder calidad.

-¿Qué retos o dificultades enfrenta actualmente la artesanía de la madera en Galicia?

-El coste de la materia prima. La madera gallega es más cara porque tiene más elaboración detrás. Es de más calidad, sí, pero también más costosa. Y eso, sumado a que los precios han subido mucho, hace que mucha gente no pueda permitírsela. Al final, aunque a todos nos gustaría trabajar solo con esta madera, no siempre es viable.

-¿Nota interés por parte de las nuevas generaciones hacia este tipo de oficios artesanales?

-No mucho. La verdad es que hoy en día no es fácil vivir de esto, y eso puede desanimar a los jóvenes.

-¿Qué papel cree que debe tener la FP en la preservación de esta artesanía tradicional?

-Creo que deberían formar al alumnado pensando en el futuro. Es importante que aprendan el oficio, sí, pero también que sepan adaptarlo a los nuevos tiempos.